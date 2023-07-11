Đúng 7 ngày tới 17/7: 3 con giáp thần Tài chiếu cố, kinh doanh đắc lộc, biết nắm bắt cơ hội, mở rộng mối quan hệ, tiền tài vượng phát, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 11/07/2023 19:51

Những ngày này, 3 con giáp nhận thêm cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án mới, một mặt hàng kinh doanh mới hoặc một lời đề nghị hợp tác làm ăn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được người nhà đem lại cho bạn niềm vui và là động lực để bạn không ngừng cố gắng. Với người độc thân, bạn đã chủ động hơn trong việc trò chuyện, giao lưu với người khác giới, nhờ thế mà mọi người xung quanh dần nhận ra điểm tốt của bạn. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ được người khác giới ngỏ ý làm quen.

Tỷ Kiên cho thấy công việc của bạn dễ gặp phải bế tắc. Bạn không cần phải cố gắng tự tìm cách giải quyết một mình. Hãy chia sẻ gánh nặng với mọi người xung quanh, bạn sẽ thấy mọi việc trở nên dễ giải quyết hơn nhiều.

Đúng 7 ngày tới 17/7: 3 con giáp thần Tài chiếu cố, kinh doanh đắc lộc, biết nắm bắt cơ hội, mở rộng mối quan hệ, tiền tài vượng phát, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có một ngày làm việc hiệu quả. Chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bản mệnh có thể giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. Con giáp này cũng đừng ngại mở lòng mình và giữ thái độ niềm nở với tất cả mọi người, có thể quý nhân tương lai của bản mệnh đang ở ngay bên cạnh. Hãy luôn tạo ấn tượng thất tốt với mọi người xung quanh, mọi việc cũng sẽ theo đó mà trở nên trôi chảy.

Tiếc là trên phương diện tình cảm lại có những tác động tiêu cực. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác giới, đừng ham vui nhất thời gây tổn hại đến những người thân yêu nhất.

Đúng 7 ngày tới 17/7: 3 con giáp thần Tài chiếu cố, kinh doanh đắc lộc, biết nắm bắt cơ hội, mở rộng mối quan hệ, tiền tài vượng phát, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm công việc tự do được nhận khoản tiền công xứng đáng. Bạn càng lúc càng khẳng định được vị thế nên khách hàng, đối tác lúc nào cũng tấp nập. Người làm ăn kinh doanh có thể xem xét dần mở rộng thị trường. Tất nhiên, ở giai đoạn mới bắt đầu, bản mệnh sẽ không tránh khỏi vất vả, song dần dần, bạn sẽ trông thấy kết quả ở những việc mình làm, từ đó có nhiều niềm tin và động lực hơn.

Hỏa khắc Kim, người tuổi Dậu nên xem xét lại những mối quan hệ xung quanh mình. Có những người đáng để kết giao, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, nhưng cũng có những người muốn tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng hoặc gây tổn thương cho bạn.

Đúng 7 ngày tới 17/7: 3 con giáp thần Tài chiếu cố, kinh doanh đắc lộc, biết nắm bắt cơ hội, mở rộng mối quan hệ, tiền tài vượng phát, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, tâm lý nhờ đó cũng thăng hoa, phấn khởi. Bằng cách này, họ không còn gặp nhiều khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống, tinh thần phấn chấn.

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