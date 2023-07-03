Đúng 7 ngày tới 10/7 QUÝ NHÂN TRỢ GIÚP: 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, chuyện vui liên tiếp đến, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa, khiến ai cũng phải ghen tị

Tuổi Ngọ nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân nên mọi việc tiến triển thuận lợi. Thậm chí, dù phải tiếp xúc với công việc mới đi nữa, bản mệnh cũng nhanh chóng bắt được vào guồng quay. Với người làm ăn kinh doanh, nay là một ngày hốt vàng hốt bạc. Con đường mới mà tuổi Ngọ mở ra đang đem lại hiệu quả tích cực. Con giáp này không những làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho cả những người tin tưởng và đi theo mình.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân sẽ rất đào hoa. Bản mệnh có cơ hội tham gia nhiều buổi giao lưu, gặp gỡ và gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình ở ngay đây. Hãy chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương.

Tương Hình đem tới những tác động tiêu cực cho con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi. Bạn dễ đưa ra những quyết định bốc đồng, không phù hợp với hoàn cảnh hoặc khả năng của mình, chính vì vậy mà bạn có thể phải đối diện với thất bại. Con giáp này cần học cách suy nghĩ và hành xử chín chắn hơn, như vậy thì con đường chinh phục thành công của bạn mới được rút ngắn, đồng thời bạn cũng sẽ không gây ra phiền phức cho mọi người xung quanh.



Thổ vượng cho thấy, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân với đầu óc thông minh và nhanh nhạy sẽ dễ dàng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho mọi vấn đề. Thành tích của bạn khiến nhiều người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Với những gì mà bạn đã cống hiến cho tập thể, bạn có thể tự tin đề nghị cho bản thân được nhận một mức lương cao hơn và một vị trí xứng tầm hơn. Chắc hẳn, các nhà lãnh đạo tốt sẽ sẵn sàng trao cho bạn những phần thưởng xứng đáng.

Thổ sinh Kim tác động, bản mệnh biết yêu thương và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Hãy thể hiện cảm xúc của mình một cách thường xuyên hơn, bầu không khí trong gia đình bạn sẽ ngày càng hòa hợp và ấm áp.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm