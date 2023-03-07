Đúng 7 ngày cuối tháng 2 Âm lịch: 3 tuổi được Phật Bà cho lộc, cơ may trúng số đổi đời giàu có sau 1 đêm

Người tuổi khỉ có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Họ là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Trong 7 ngày cuối tháng 2 những người tuổi Tuất sinh sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Trong năm nay, người tuổi Tuất cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quá.

Người tuổi Tuất cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là người sinh ra nếu may mắn sẽ được trời ban cho khí chất phi phàm, biểu hiện xuất chúng, có số hưởng vinh lộc phù quý. Cuộc đời đi liền với tài vận và duyên phận cực phẩm.

Tử vi cuối tháng 2 âm này cho biết, con giáp này được Thần Tài ưu ái, rót lộc vào nhà, phúc tài song thụ, vô cùng hạnh phúc. Thân sẽ mở ra một làn sóng may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc tăng vọt, sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp của Thân sẽ được đền đáp xứng đáng.

Người tuổi Thân ngày càng có vận trình nổi bật, tiền tài không thiếu. Thời gian tới, con giáp này kiếm tiền càng thuận tay, mọi việc đều suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu chất phác, thật thà và rất chăm chỉ. Nếu người khác thường so đo tính toán thiệt hơn trước mọi việc thì Sửu vẫn cứ vô tư mà cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Đây chính là bàn đạp giúp họ có được vị trí đáng nể chốn công sở khi còn khá trẻ.

Hiền lành là thế nhưng khi làm sếp Sửu vô cùng kiên định, khéo léo nên ai cũng nể trọng, kiêng dè. Tử vi tướng số đã chỉ rõ, 7 ngày cuối tháng 2 tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Sửu sẽ may mắn tột cùng, trúng số độc đắc là hoàn toàn có thể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm