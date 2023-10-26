Đúng 6h6p sáng mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp bội thu tài lộc, làm gì cũng hái ra tiền, sự nghiệp hanh thông rực rỡ

Không phải ngẫu nhiên mà một con vật bé nhỏ, có ngoại hình khiêm tốn lại được đứng thứ nhất trong số 12 con giáp . Tuổi Tý được trời ban cho những ưu điểm mà nhiều con giáp khác không có.

Bên cạnh đó, tuổi Tý nổi tiếng là những người giỏi nhặt nhạnh, tiết kiệm và quản lý tài chính. Điều này nghĩa là họ vốn sinh ra đã có tính tiết kiệm, ít khi tiêu xài hoang phí trừ khi đó là những khoản thiết yếu nhất, phục vụ hữu ích cho cuộc sống của họ.

Hầu hết họ đều là những người vô cùng thông minh, tài giỏi, tư duy nhanh nhẹn hiếm thấy. Với sự linh hoạt trong suy nghĩ, dù cho gặp phải khó khăn gì, người tuổi Tý cũng nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Có thể nói, ít khó khăn nào có thể làm khó họ được.

Họ cũng rất giỏi đánh giá và biết món gì nên mua, cái gì nên tiêu và tiêu cho ai. Thế nên mới có câu nói, nếu người tuổi Tý mà tặng bạn thứ gì đó giá trị có nghĩa là họ rất coi trọng bạn, vì họ không vô duyên vô cớ rút ví ra.

Người tuổi Tý cũng rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt các thời cơ, do đó hiếm khi họ bỏ lỡ thời cơ tốt và không sớm thì muộn, họ cũng sẽ trở nên giàu có.

Giỏi kiếm tiền là thế, nhưng người tuổi Tý lại có lối sống khiêm nhường, không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, nên sự giàu sang của họ được đánh giá là vô cùng bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất giỏi thảo luận với mọi người.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc luôn đưa ra nhiều chính sách cải thiện rất hợp tình hợp lí.

Tình cảm: Tình cảm luôn có những thay đổi mới, luôn có nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Tài lộc: Tài lộc bạn giữ vững được mức thu nhập hiện có, cần cố gắng cải thiện hơn nữa.

Sức khoẻ: Cải thiện sức khỏe bằng cách vận động nhiều hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi. Trong quá trình làm việc, bản mệnh rất coi trọng tình nghĩa nhưng vẫn lý trí khiến công việc ổn thỏa hơn trước. Bản mệnh có thể nghỉ ngơi để nạp năng lượng.

Con giáp này cũng có thu nhập khấm khá. Ai nói gì thì mặc kệ họ, miệng lưỡi thiên hạ trăm đường lắt léo không cản được, miễn bản mệnh kiếm ra tiền thì mọi triết lý đều vô ích. Con giáp này biết cách xoay xở làm ăn hơn trước, tăng thu nhập chính cho mình.

Con giáp này còn may mắn trong chuyện tình cảm. Tính cách phóng khoáng khiến bản mệnh gây được ấn tượng tốt, kết giao được với nhiều người. Khi gặp khó khăn thì nên tâm sự với bạn thân, họ sẽ là quý nhân của bản mệnh trong ngày mới này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.