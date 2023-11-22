Đúng 6h6p sáng mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp vận trình đại cát, bản mệnh giàu sang xuất chúng, tài lộc khởi sắc, tình tiền đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 19:45

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 con giáp sau tài lộc vượng phát, tiền cứ vơi lại đầy, trả sạch nợ, lên đời, đổi vận.

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay bạn khá chu đáo trong cách ứng xử, làm việc ai cũng yêu thích.  

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc đã chủ động đề xuất công việc, làm việc cẩn thận và chu đáo.

Tình cảm: Tình cảm của bạn đủ sức bảo vệ đối phương, hai người hạnh phúc bên cạnh nhau.

Tài lộc: Vốn đầu tư đang tốt lên, giúp bạn sinh lời cao, và khả năng tăng thu nhập lớn.

Sức khoẻ: Luôn mang năng lượng tích cực đến với mọi người. 

Đúng 6h6p sáng mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp vận trình đại cát, bản mệnh giàu sang xuất chúng, tài lộc khởi sắc, tình tiền đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người sinh năm Tỵ có sự điềm tĩnh, hóm hỉnh và những hiểu biết sâu sắc nhất định. Vào tháng 12, họ có thể đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Người tuổi Tỵ có sức hấp dẫn đặc biệt, có thể thu hút được sự ưu ái của nhiều quý nhân.

Ở nơi làm việc, họ được sếp hoặc lãnh đạo đánh giá cao và có cơ hội thăng tiến. Ngoài ra, người tuổi Tỵ cũng nên năng động hơn trong tháng 11/2023 và phấn đấu có thêm nhiều dự án, cơ hội để thể hiện năng lực chuyên môn của mình.

Ngày mới 23/11 dự kiến sẽ mang lại một số cơ hội tài chính cho người tuổi Tỵ, có thể là một khoản đầu tư sinh lợi hoặc hợp tác với một cố vấn tài chính để giúp họ quản lý tài chính của mình tốt hơn.

Sự giúp đỡ và hỗ trợ của quý nhân là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần, phần còn lại là nỗ lực và tài trí của họ. Bởi vậy, tuổi Tỵ nên tận dụng tối đa các cơ hội, đạt được những đột phá xuất sắc trong sự nghiệp và kiếm được những khoản lợi nhuận hậu hĩnh.

Đúng 6h6p sáng mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp vận trình đại cát, bản mệnh giàu sang xuất chúng, tài lộc khởi sắc, tình tiền đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 23/11/2023, tuổi Thìn được đánh giá cao và điều này thường mang lại nhiều cơ hội thúc đẩy sự thăng tiến trong công việc. Nhờ vào sự chăm chỉ và cam kết của mình, con giáp này thường được giao những nhiệm vụ quan trọng, giúp củng cố vị trí.

Người làm lãnh đạo luôn có sự tin tưởng tuyệt đối từ phía các nhân viên dưới quyền. Con giáp này quan tâm đến tất cả nhân viên và luôn cố gắng phân công công việc một cách hợp lý, để mọi người đều có cơ hội để phát huy sở trường cá nhân.

Trong ngày mới này, người mang thai không nên sửa chữa hay di chuyển đồ đạc ở hướng Tây Nam, bên ngoài phòng bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Bởi việc làm này có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 12h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Đúng 6h6p sáng mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp vận trình đại cát, bản mệnh giàu sang xuất chúng, tài lộc khởi sắc, tình tiền đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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