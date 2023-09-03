Đúng 6h30 sáng ngày 4/9/2023: Sửu có dấu hiệu khởi sắc, Dậu làm ăn phát đạt, Dần giàu lên trông thấy trong ngày mới

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 23:28

Bước sang 4/9, 3 con giáp này có vận trình biến chuyển bất ngờ nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Sửu có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ các trò trúng thưởng. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống này, bản mệnh cần có cách sử dụng và đầu tư đúng đắn, chớ nên dành tất cả cho việc mua sắm, chơi bời.

Người làm ăn kinh doanh thường xuyên tìm ra những cách thực hiện mới trong những cách thức kiếm tiền đã cũ. Nhờ vậy luôn cảm thấy hăng hái và ngập tràn hứng khởi, tiền cũng chảy về túi bản mệnh nhanh chóng hơn hẳn đối thủ.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Đúng 6h30 sáng ngày 4/9/2023: Sửu có dấu hiệu khởi sắc, Dậu làm ăn phát đạt, Dần giàu lên trông thấy trong ngày mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Những người tuổi Dậu rất khiêm tốn và lạc quan, họ là người rất đáng tin cậy trong mắt bạn bè. Bởi họ trung thực và nhân hậu nên được quý nhân giúp đỡ trong mỗi lúc khó khăn. Họ không đơn độc và luôn có nhiều con đường để họ có thể chọn, giúp họ dễ dàng đạt được thành công.

Thay vì so đo tính toán thiệt hơn, những người tuổi Dậu đối xử với người xung quanh bằng lòng chân thành và tình cảm. Vì vậy, có nhiều bạn bè sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Người tuổi Dậu cũng mang trong mình khát vọng rất lớn, luôn nỗ lực trong công việc, tính cách ổn định, thực tế. Họ nhiệt tình, hoạt bát, cũng rất được lòng mọi người. Hơn nữa họ còn là người có ý tưởng đặc biệt, kỹ năng xã hội vững vàng, dễ dàng nhìn thấy sự hào phóng của họ.

Trong nhiều trường hợp, người tuổi Dậu đều được quý nhân giúp đỡ và gặp nhiều may mắn, cộng thêm sự nỗ lực, khát vọng của bản thân khiến cuộc sống của họ tương đối suôn sẻ, hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền. Khi về già họ cũng là người sống an nhàn, vui vẻ.

Đúng 6h30 sáng ngày 4/9/2023: Sửu có dấu hiệu khởi sắc, Dậu làm ăn phát đạt, Dần giàu lên trông thấy trong ngày mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn cố gắng hết sức dành thời gian cho bản thân, người yêu.

Công việc: Người tuổi Dần tất bật với công việc, luôn điều chỉnh thời gian để hoàn thành công việc sớm nhất. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm phát triển đúng mong đợi, hạnh phúc viên mãn.

Tài lộc: Bạn chưa có kinh tế tốt, cần tìm kiếm, học hỏi thêm.

Sức khoẻ: Những lúc mệt mỏi, hãy thư giãn bằng những bài hát dễ chịu.

Đúng 6h30 sáng ngày 4/9/2023: Sửu có dấu hiệu khởi sắc, Dậu làm ăn phát đạt, Dần giàu lên trông thấy trong ngày mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua 00h đêm nay, 4/9/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận

Qua 00h đêm nay, 4/9/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận

Những con giáp sau có thể coi là có bản mệnh may mắn nhất trong ngày mới, mọi việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy