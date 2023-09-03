Đúng 6h30 sáng ngày 4/9/2023: Sửu có dấu hiệu khởi sắc, Dậu làm ăn phát đạt, Dần giàu lên trông thấy trong ngày mới

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Sửu có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ các trò trúng thưởng. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống này, bản mệnh cần có cách sử dụng và đầu tư đúng đắn, chớ nên dành tất cả cho việc mua sắm, chơi bời.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Người làm ăn kinh doanh thường xuyên tìm ra những cách thực hiện mới trong những cách thức kiếm tiền đã cũ. Nhờ vậy luôn cảm thấy hăng hái và ngập tràn hứng khởi, tiền cũng chảy về túi bản mệnh nhanh chóng hơn hẳn đối thủ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất khiêm tốn và lạc quan, họ là người rất đáng tin cậy trong mắt bạn bè. Bởi họ trung thực và nhân hậu nên được quý nhân giúp đỡ trong mỗi lúc khó khăn. Họ không đơn độc và luôn có nhiều con đường để họ có thể chọn, giúp họ dễ dàng đạt được thành công.

Thay vì so đo tính toán thiệt hơn, những người tuổi Dậu đối xử với người xung quanh bằng lòng chân thành và tình cảm. Vì vậy, có nhiều bạn bè sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Người tuổi Dậu cũng mang trong mình khát vọng rất lớn, luôn nỗ lực trong công việc, tính cách ổn định, thực tế. Họ nhiệt tình, hoạt bát, cũng rất được lòng mọi người. Hơn nữa họ còn là người có ý tưởng đặc biệt, kỹ năng xã hội vững vàng, dễ dàng nhìn thấy sự hào phóng của họ.

Trong nhiều trường hợp, người tuổi Dậu đều được quý nhân giúp đỡ và gặp nhiều may mắn, cộng thêm sự nỗ lực, khát vọng của bản thân khiến cuộc sống của họ tương đối suôn sẻ, hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền. Khi về già họ cũng là người sống an nhàn, vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn cố gắng hết sức dành thời gian cho bản thân, người yêu.

Công việc: Người tuổi Dần tất bật với công việc, luôn điều chỉnh thời gian để hoàn thành công việc sớm nhất.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm phát triển đúng mong đợi, hạnh phúc viên mãn.

Tài lộc: Bạn chưa có kinh tế tốt, cần tìm kiếm, học hỏi thêm.

Sức khoẻ: Những lúc mệt mỏi, hãy thư giãn bằng những bài hát dễ chịu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.