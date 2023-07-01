Đúng 6h30 sáng ngày 2/7/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, làm ăn phát đạt, giàu lên trông thấy trong ngày mới

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Chủ nhật ngày 2/7/2023 mang đến tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp mà tuổi Tỵ đang theo đuổi. Hãy lên kế hoạch và tập trung cho mục tiêu, sau đó cam kết với bản thân phải thực sự nghiêm túc theo đuổi nó. Bằng không, công sức bấy lâu của bản mệnh sẽ trở nên hoài phí.

Trên phương diện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để người độc thân nắm bắt các cơ hội mới. Thế nhưng, bản mệnh cũng nên cẩn trọng và đừng quá vội vàng, hãy để con tim và lý trí cùng đưa ra quyết định đúng đắn.

Về tài chính, tuổi Tỵ được nhắc nhở đừng nhờ dựa ai chuyện tiền nong trong ngày hôm nay vì từ đây có thể gây ra những rắc rối. Hơn nữa, việc tranh chấp tài sản, đất đai với anh em, bố mẹ khiến nhiều người cảm thấy phiền lòng.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão luôn được biết đến là người chân thành, trung thực và tốt bụng. Họ tự tin vào bản thân, không ngần ngại thể hiện lòng dũng cảm kiên định và quyết tâm.

Con giáp này không thích gian lận và dối trá. Dù khó khăn, họ sẽ đối mặt với thực tế, không phàn nàn, không chạy trốn.

Nửa cuối năm 2023 là khoảng thời gian thuận lợi đối với người tuổi Mão. Con giáp này tràn đầy động lực, liên tục nhận được cơ hội tiến thân.

Con giáp tuổi Mão làm kinh doanh biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời cơ, hiểu xu thế chung của thị trường. Dù công việc hay trong các mối quan hệ, họ đều thể hiện tài năng và cá tính riêng.

Đối với người tuổi Mão, hạnh phúc và thành công trong 6 tháng cuối năm không thể tách rời khỏi niềm tin vững chắc và làm việc chăm chỉ không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 2/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất hiểu rõ năng lực của bản thân.

Công việc: Người tuổi Tuất có nhiều ý tưởng độc đáo, bạn làm việc rất biết cách tiết chế, luôn chỉ ra đủ vấn đề để giải quyết.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm của bạn và đối phương đã tiến xa, cả hai thương yêu nhau và có ý định tiến xa đến hôn nhân.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bất ngờ cuối ngày được quý nhân tương trợ, tài lộc thịnh vượng.

Sức khoẻ: Bệnh tật dần qua khỏi, bạn đang rất lạc quan và yêu đời.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!