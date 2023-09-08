Đúng 6h30 sáng nay, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp đón hỷ sự vào nhà, vận đỏ như son, phất lên như diều gặp gió

Bước sang ngày 8/9/2023, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/9/2023 hôm nay, năng lực của tuổi Mùi được dịp phát huy triệt để. Tuy nhiên, có vẻ như bản mệnh không được cẩn thận, có việc tưởng đã hoàn thành nhưng bỗng xảy ra sơ suất dẫn đến phải làm lại từ đầu. Hãy rèn cho cho mình thói quen cẩn thận.

Con giáp này sẽ được đón nhận tin vui tài chính. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bản mệnh nên bắt tay thực hiện ngay, đây là thời điểm vô cùng thích hợp để thực hiện những dự án ấp ủ còn dang dở, tỷ lệ thành công không nhỏ.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, nếu vẫn muốn mối quan hệ tiếp tục, tuổi Mùi nên xem xét lại thái độ của mình suốt thời gian vừa qua. Dường như bản mệnh đang quá thờ ơ và vô tâm, điều này sẽ khiến đối phương tổn thương, chuyện tình yêu cũng dễ tan vỡ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 8/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý công việc đổi mới.

Công việc: Những thách thức đang chờ đón người tuổi Tý trong con đường sự nghiệp, nắm bắt tinh thần đổi mới và sáng tạo để đối mặt với mọi tình huống phù hợp với thị trường.

Tình cảm: Hôm nay mang đến cơ hội để bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành, cả hai tạo nên sự hiểu biết và gắn kết trong mối quan hệ lâu dài.

Tài lộc: Sự linh hoạt trong quản lý tài chính và có nhiều cách đặt ra kế hoạch tài chính rõ ràng và tận dụng cơ hội đầu tư.

Sức khoẻ: Duy trì cân bằng giữa công việc, đảm bảo sức khỏe khi làm nhiều việc cùng một lúc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.