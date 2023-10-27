Đúng 6h30 sáng nay, thứ sáu (27/10/2023): 3 con giáp vận đỏ vây quanh, tiền vơi lại đầy, không lo cơm ăn áo mặc

Trong 12 con giáp , tuổi Mão nổi tiếng là người có tính cách sâu sắc và bí ẩn. Từ ngày 27/10, nhờ cát tinh soi chiếu, con giáp này được dự đoán sẽ có của cải tăng phi mã. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho mọi nỗ lực và kế hoạch tỉ mỉ mà người tuổi Mão theo đuổi thời gian qua. Cho dù là bất động sản , cổ phiếu hay các hình thức đầu tư tài chính khác, con giáp này đều có cơ hội kiếm được những khoản lợi nhuận kếch xù.

Về mặt quản lý tài chính, tuổi Mão nên thận trọng và tránh chấp nhận rủi ro quá mức cũng như loại bỏ những khoản chi tiêu không cần thiết. Để phát triển nghề nghiệp, con giáp này nên tiếp tục làm việc chăm chỉ và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với đồng nghiệp, cấp trên.

Để thăng tiến trong sự nghiệp, tuổi Mão cần thực hiện một loạt những kế hoạch thay đổi tích cực tại nơi làm việc. Với khả năng chuyên môn của mình, con giáp này sẽ được công nhận thành tích xuất sắc và nhanh chóng được thăng chức, tăng lương hoặc các cơ hội thăng tiến tương tự khác. Tuy nhiên, tuổi Mão cần phải khiêm tốn và không ngừng làm việc chăm chỉ để đảm bảo thành công của mình được lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi. Trong quá trình làm việc, bản mệnh rất coi trọng tình nghĩa nhưng vẫn lý trí khiến công việc ổn thỏa hơn trước. Bản mệnh có thể nghỉ ngơi để nạp năng lượng.

Con giáp này cũng có thu nhập khấm khá. Ai nói gì thì mặc kệ họ, miệng lưỡi thiên hạ trăm đường lắt léo không cản được, miễn bản mệnh kiếm ra tiền thì mọi triết lý đều vô ích. Con giáp này biết cách xoay xở làm ăn hơn trước, tăng thu nhập chính cho mình.

Con giáp này còn may mắn trong chuyện tình cảm. Tính cách phóng khoáng khiến bản mệnh gây được ấn tượng tốt, kết giao được với nhiều người. Khi gặp khó khăn thì nên tâm sự với bạn thân, họ sẽ là quý nhân của bản mệnh trong ngày mới này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ mệt mỏi vì công việc chưa thể giải quyết

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn dần làm quen với cuồng quay công việc.

Tình cảm: Tình cảm chứa nhiều nỗi lo, cố gắng thay đổi tư duy lợi nhuận.

Tài lộc: Tài lộc phát triển dựa theo những gì bản thân đã cố gắng nỗ lực.

Sức khoẻ: Ăn uống nên hạn chế các món chứa nhiều chất bảo quản.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.