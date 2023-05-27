Đúng 6h30 sáng nay, thứ Bảy (27/5/2023): 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, hứng trọn lộc trời ngày cuối tuần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 27/5/2023 hôm nay, tuổi Tuất sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Người làm du lịch, kinh doanh việc mọi hanh thông. Sắp tới những ai xuất ngoại làm ăn cũng khá thuận lợi và không gặp khó khăn cản đường.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tuất khá hiểu chuyện, biết cách chăm sóc bản thân và người mình yêu. Cả hai biết bù đắp khuyết điểm cho nhau. Đồng thời, sống rất tình cảm, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình.

Con giáp này còn nhận được tin vui tài lộc. Lương thưởng ổn áp, nhiều người còn được bo thêm tiền hoặc có tiền thưởng nóng. Cứ nhiệt huyết với những gì mình làm thì bản mệnh sẽ gặt hái thành quả.

Giờ tốt trong ngày: 15h -17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện tình cảm của Thân trong tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 27/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Công việc: Người tuổi Tỵ luôn cố gắng trong công việc, hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, hãy dành sự chăm sóc và quan tâm nhau để tạo nên sự gắn kết trong mối quan hệ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tập trung tiết kiệm tiền sau nhiều ngày tiêu xài hoang phí.

Sức khỏe: Luôn tìm cách thư giãn và nghỉ ngơi khi bạn cảm thấy mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!