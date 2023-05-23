Đúng 6h30 sáng mai, thứ Tư 24/5/2023: 3 con giáp có Lục Hợp độ mệnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thích hợp để làm việc lớn

Những người tuổi Thân thường có vận may về sự giàu có, và có thể quản lý suôn sẻ cuộc sống của một gia đình nhỏ. Người tuổi Thân thông minh, linh hoạt, ăn nói lưu loát, giỏi nhìn nhận vấn đề và rất kiên nhẫn. Trong tuần đầu tháng 5, tài lộc của người tuổi Thân sẽ ngày càng khởi sắc, có nhiều món hời bất ngờ tự tìm tới tay. Mọi phương diện của cuộc sống trong tháng 5 của người tuổi Thân đều có dấu hiệu may mắn, nhiều triển vọng tươi sáng.

Người tuổi Thân còn độc thân nên tham gia những buổi gặp gỡ để thể hiện sức hút của bản thân, sớm gặp ý chung nhân.

Được Chính Quan độ mệnh nên công việc của Mùi hôm nay có nhiều tiến triển mới. Các bạn làm công chức tuy nhiều việc nhưng thể hiện được năng lực của mình. Sắp tới có tin vui liên quan đến thi cử, xin việc, bầu cử cho tuổi này.

Nhờ Tam Hội nên quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu mang tiếng thơm đến đó. Những người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận với bạn, thế nên cơ hội hẹn hò được mở rộng hơn.

Có cục diện Hỏa sinh Thổ nâng đỡ, tài vận tuổi Mùi trên đà khởi sắc, con đường kiếm tiền, làm giàu ngày càng rộng mở. Bản mệnh sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay cuối tháng này.

Giờ tốt: 1h đến 3h

Màu sắc cát tường: Trắng, nâu đậm

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh lanh lợi, giỏi giao tiếp, bạn bè khắp bốn phương. Họ vừa có được năng lực xuất sắc, vừa giỏi phán đoán, suy nghĩ tỉ mỉ, thường có thể xử lý mọi việc một cách xuất chúng.

Những ngày tới, bản mệnh sẽ có tài lộc dồi dào, hanh thông về mọi mặt. Trong sự nghiệp, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ, không chỉ nhận được sự tin tưởng, khen ngợi của khách hàng mà còn được cấp trên đ.ánh giá cao. Những dấu hiệu thuận lợi này đều có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương.

Đồng thời, những người này đã có kinh nghiệm dày dặn sau một thời gian bươn chải, phải vượt qua nhiều khó khăn. Đây là lúc họ tận dụng những kinh nghiệm đã qua để làm việc ngày càng có hiệu suất cao hơn. Nhờ tâm thế không ngừng nỗ lực, con giáp này có kinh tế ngày càng thịnh vượng, thảnh thơi sống qua ngày, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không còn lo gặp rắc rối nữa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm