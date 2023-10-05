Đúng 6h30 sáng mai, thứ Sáu 6/10/2023: 3 con giáp cứ kinh doanh là phát tài, cuối ngày thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tử vi ngày mai 6/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hiệu quả công việc được nâng cao, bạn có thể nắm bắt mọi cơ hội để phát tài.

Công việc: Cần kiên định và vững vàng, chỉ cần làm tốt công việc của mình, đừng luôn mong đợi sự giúp đỡ vô điều kiện từ người khác, điều quan trọng nhất là phải trau dồi bản thân và nâng cao năng lực làm việc của mình.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay không đặc biệt tốt, thậm chí có thể có sóng gió ập đến, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khó giải quyết, lực bất tòng tâm, bị vùi dập.

Tài lộc: Vận may ngày nay thể hiện qua đầu tư, may mắn gặp được quý nhân cũng là chuyên gia, học hỏi được nhiều kiến ​​thức từ đối phương, có thể sớm đạt được thành công nhất định trong đầu tư.

Sức khỏe: Tốt, chất lượng giấc ngủ được đảm bảo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Giai đoạn vừa qua, tuổi Thân có thể gặp một số vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, điều này cũng không thể làm khó được bản mệnh. Con giáp này có nhiều cơ hội hơn để khẳng định bản thân. Trong cuộc sống, đôi lúc gặp sóng gió là điều không thể tránh khỏi. Việc bản mệnh cần làm là bình tĩnh, giữ vững lập trường, không nản chí.

Tử vi dự báo rằng từ 6/10, tuổi Thân có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Bản mệnh cảm thấy thoải mái hơn vì những công sức mà mình bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Những mục tiêu, kế hoạch mà tuổi Thân đã đặt ra sẽ sớm được hoàn thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 6/10/2023, tuổi Tuất tài vận tốt. Người làm nghề tự do kiếm được một khoản kha khá. Dù hơi vất vả một chút, song bản mệnh sẽ được hưởng những gì xứng đáng. Đây cũng là động lực để tiếp tục tiến về phía trước.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tuất đón nhận những dấu hiệu tốt lành cho các mối quan hệ. Người độc thân dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ lối cư xử duyên dáng, khéo léo cũng như ngoại hình của mình.

Người đã lập gia đình rất chung thủy với nửa kia của mình, vì thế dù có được các đối tượng khác giới chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng giữ được khoảng cách đúng mực. Nửa kia chắc chắn cũng rất quý trọng bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.