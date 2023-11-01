Đúng 6h30 sáng mai, thứ Năm (2/11/2023): Sương tan, bình minh ló dạng, 3 con giáp công việc hanh thông, tài lộc rực rỡ như ánh ban mai

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 21:33

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 3 tuổi sau may mắn nhận lộc trời, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, cuộc sống viên mãn vẹn toàn.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 2/11/2023, tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể chỉ ra cho bản mệnh cách giải quyết những vấn đề vốn khúc mắc bấy lâu. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe.

Việc làm ăn cũng có những dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ những quyết định trước đó của bản mệnh là hoàn toàn chính xác. Con giáp này là người có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn nắm bắt được xu thế của thị trường, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho bản thân.

Trong ngày mới này, tuổi Hợi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bản mệnh nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Năm (2/11/2023): Sương tan, bình minh ló dạng, 3 con giáp công việc hanh thông, tài lộc rực rỡ như ánh ban mai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Bước sang ngày mới 2/11/2023, người tuổi Dần sẽ đón nhận cực nhiều tin vui. Trong công danh sự nghiệp, người tuổi Dần có khả năng lớn sẽ gặp được quý nhân, nhân tài, hỗ trợ giúp đỡ, từng bước đưa họ lên những vị trí mong muốn.

Vận mệnh của những người tuổi này cũng có những biển chuyển vô cùng tích cực. Đặc điểm nổi bật của tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh và sự khó lường. Họ luôn thích thể hiện bản thân một cách tốt nhất, vậy nên đấy chính là thời điểm mà người Tuổi Dần chinh phục được vị trí họ đang mong muốn.

Người tuổi Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái nhiều thành công vẻ vang. Trong tháng này, không chỉ người tuổi Dần, mà người thân, gia đình xung quanh bạn cũng phát tài phát lộc.

Vậy nên tận dụng thời điểm trời ban, bạn hãy tích cực làm việc, nỗ lực trong sự nghiệp, chắc chắn sẽ đạt được những thành công không ngờ đến. Thậm chí, người tuổi Dần còn có thêm một khoảng tiền thưởng cực lớn đang chờ đón trong tháng này.

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Năm (2/11/2023): Sương tan, bình minh ló dạng, 3 con giáp công việc hanh thông, tài lộc rực rỡ như ánh ban mai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 2/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay có chút mệt mỏi vì công việc chịu nhiều cản trở từ kẻ xấu.   

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc nên học cách cân bằng công việc, lập kế hoạch phù hợp với cường độ công việc.

Tình cảm: Tình cảm cần thời gian bồi đắp, không thể vì người khác mà thay đổi quan điểm cá nhân.

Tài lộc: Lộc đến bất ngờ, đón nhận với nhiều niềm vui. 

Sức khoẻ: Cơ thể cần được giữ ấm, tránh để cảm lạnh. 

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Năm (2/11/2023): Sương tan, bình minh ló dạng, 3 con giáp công việc hanh thông, tài lộc rực rỡ như ánh ban mai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, 2/11/2023: 3 con giáp mệnh son số hưởng, làm chơi ăn thật, tài lộc dồi dào, phú quý không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, 2/11/2023: 3 con giáp mệnh son số hưởng, làm chơi ăn thật, tài lộc dồi dào, phú quý không ai sánh bằng

Tử vi ngày mai, thứ Năm 2/11/2023 cho thấy 3 con giáp sau có lộc làm ăn, công việc hanh thông, càng chăm chỉ sẽ càng giàu có.

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