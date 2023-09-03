Đúng 6h30 sáng mai, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp vạn sự hanh thông, may mắn nhận lộc trời, làm gì cũng hái ra tiền, sớm mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 17:58

Thứ Hai đầu tuần là ngày đại cát đại lợi đối với 3 con giáp sau, hứa hẹn thu nhập tốt hơn thời gian trước rất nhiều.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đang hạnh phúc với những gì mình đang có.   

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay có công danh có khó khăn, lĩnh vực bạn theo đuổi có nguy cơ thất bại.

Tình duyên: Tình cảm của bạn đủ lớn, bao dung cho đối phương. 

Tài lộc: Thích đầu tư vàng, đầu tư ổn định, không rủi ro.   

Sức khỏe: Hãy để mắt được thư giãn sau nhiều ngày làm việc quá sức. 

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp vạn sự hanh thông, may mắn nhận lộc trời, làm gì cũng hái ra tiền, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những người tuổi Thìn luôn ngập tràn năng lượng. Họ chăm chỉ và tò mò nên ham học hỏi, củng cố năng lực của mình mỗi ngày. Chính vì thế bản mệnh thường được nhiều người tin tưởng, đánh giá cao ở nơi làm việc. Tuy nhiên đôi khi người tuổi Thìn không có cơ hội để thể hiện bản thân nên cần chờ thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực.

Đầu tháng 9 này mọi vận may sẽ đến với người tuổi Thìn. Lúc này bản mệnh có thể tự tin nắm lấy cơ hội và thực hiện những việc mình ấp ủ. Trong công việc, những kỹ năng, kinh nghiệm sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt. Không chỉ vậy, bạn là 1 người có tài lãnh đạo giỏi nên được lòng nhiều người ở nơi làm việc.

Đầu tháng 9 này tình hình sức khỏe của bản mệnh cũng ổn định, bổ trợ cho công việc. Nhờ tinh thần thoải mái nên con giáp này sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc, gặt hái thành công mới.

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp vạn sự hanh thông, may mắn nhận lộc trời, làm gì cũng hái ra tiền, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Tuất được lòng mọi người trong những vấn đề cần thể hiện khả năng lãnh đạo và điều hành. Bản mệnh vốn luôn giữ được uy tín với tập thể, vậy nên ý kiến đưa ra trong hôm nay được mọi người đón nhận và thông qua rất nhanh.

Hôm nay cũng được coi là một ngày tài lộc hanh thông thịnh vượng với tuổi Tuất. Những ai đang có ý định đầu tư, buôn bán kinh doanh thì quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng trôi chảy, hứa hẹn thu nhập tốt hơn thời gian trước nhiều.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp vạn sự hanh thông, may mắn nhận lộc trời, làm gì cũng hái ra tiền, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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