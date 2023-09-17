Đúng 6h30 sáng mai, thứ Hai 18/9/2023: 3 con giáp vạn sự hanh thông, may mắn nhận lộc trời, làm gì cũng hái ra tiền, sớm mua đất xây nhà

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hôm nay đã vui vẻ trở lại, bỏ lại những câu chuyện buồn phía sau.

Tình cảm: Hôm nay, bản thân bạn có được tình cảm tuyệt vời, vui vẻ và chia sẻ với nhiều người.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão công danh có người thân hỗ trợ, chung sức làm nên nhiều dự án thành công.

Tài lộc: Thay đổi tư duy tiền bạc, phát triển kênh đầu tư đúng hướng.

Sức khoẻ: Đừng vì tham vọng công việc mà lơ là sức khoẻ bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi từ ngày 18/9 của 12 con giáp, công danh sự nghiệp của tuổi Sửu thuận lợi, dễ dàng đi đúng hướng, hoàn thành nhiệm vụ mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc. Con giáp này sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc và sẽ tỉnh táo hơn trước.

Vận tài lộc có chiều hướng tăng tiến, có cơ hội tốt mà tuổi Sửu cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Đó là cách để bản mệnh có thể có quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì.

Các mối quan hệ xung quanh bản mệnh cũng rất hài hòa. Con giáp này hãy tận dụng tối những điều kiện thuận lợi đang có. Bạn bè là bàn đạp cho những ý tưởng của bản mệnh, chưa kể họ có cả những sáng kiến lớn để thúc đẩy bản mệnh tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Hai ngày 18/9/2023, tuổi Tuất là một người rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Một khi bắt tay vào làm việc gì, bản mệnh luôn hết sức tập trung, tránh để những suy nghĩ bất chợt gây xao lãng, nhờ vậy mà công việc luôn đạt kết quả tốt.

Nếu là người đứng đầu một tập thể, con giáp này luôn đưa ra được những giải pháp rất hợp lý để giải quyết công việc, dù có gặp khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Bản mệnh tin rằng chỉ cần không đầu hàng thì mọi chuyện đều sẽ tiến triển tốt đẹp.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, dường như tuổi Tuất đang phức tạp hóa những vấn đề có liên quan đến nửa kia. Nhưng một khi nghe thấy những lời không hay, bản mệnh nên trao đổi với đối phương một cách thẳng thắn chứ không phải là giấu trong lòng rồi suy nghĩ mông lung.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.