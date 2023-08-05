Đúng 6h30 ngày mai (6/8/2023): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định Chủ nhật ngày 6/8/2023 hôm nay, tuổi Ngọ có thể cải thiện tài chính thông qua những tài lẻ của bản thân. Hãy chủ động cập nhật các kỹ năng trên các trang mạng xã hội, bản mệnh sẽ sớm tìm được một công việc bên ngoài phù hợp với khả năng.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên kiêng cữ khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường lót giường. Vì thế con giáp này nên lưu ý bố trí các công việc cho được thuận lợi.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ được khuyên nên kiềm chế cảm xúc khi không hài lòng điều gì đó ở bạn đời. Con giáp này càng nổi giận và nói năng không phù hợp thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 6/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu xa cách người yêu nhiều ngày.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Dậu đang trải qua giai đoạn khó khăn công việc.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn là người dễ đau lòng, thường xuyên buồn chuyện người khác nói ra nói vào.

Tài Lộc: Tập trung sự nghiệp, làm việc tạo ra thu nhập lớn.

Sức Khoẻ: Luôn nâng cao tinh thần làm việc, sức khoẻ ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sống trung thực và chân thành. Bản mệnh không thích giả dối và luôn đặt chất lượng và tính trung thực lên hàng đầu.

Điều đặc biệt của người tuổi Thân là tính cách tỉ mỉ và chi tiết. Bản mệnh chú trọng đến những chi tiết nhỏ trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Người tuổi Thân mang tính cách hiền lành, ân cần và dễ thông cảm. Bản mệnh quan tâm và giúp đỡ người khác khi cần thiết.

Người tuổi Thân sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp trong khoảng thời gian tháng 8. Bản mệnh cũng là con giáp coi trọng sự nghiệp.

Công việc của người tuổi Thân thời gian gần đây trở nên dễ dàng suôn sẻ, không có trở ngại, mục tiêu sự nghiệp rõ ràng hơn.

Bản mệnh cũng có cơ hội học hỏi và khám phá những nội dung và kỹ năng phức tạp hơn. Đó có thể là một lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ hay xu hướng chung của nơi làm việc.

Năng lực của người tuổi Thân tại nơi làm việc được cải thiện. Bản mệnh định hướng được tương lai của bản thân, từ đó đưa ra quyết định kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.