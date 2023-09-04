Đúng 6h30 ngày mai (5/9): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp đón nhiều cát lành, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến, cuộc sống giàu sang như ý

Giữa tuần là thời điểm người tuổi Dần gặp phải khá nhiều rắc rối chốn quan trường. Thương Quan và Tỷ Kiên xuất hiện là dấu hiệu nhắc nhở bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, chớ nên chủ động gây hiềm khích với người khác, nếu không dễ vướng phải họa thị phi.

Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian tới.

Chuyện tài chính phát triển khá tích cực vào đầu tuần khi bạn được cả Chính Tài và Thực Thần hỗ trợ. Có lẽ những nỗ lực từ trước đến nay của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Những mối đầu tư sinh lời nhanh chóng khiến bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không cần lo cháy túi.

Tình cảm lứa đôi có dấu hiệu khởi sắc vào giữa tuần nhưng sau đó lại tiếp tục quay về xa cách. Bạn và người ấy đã cố gắng tha thứ cho nhau những dường như các vấn đề vẫn chưa thực sự được giải quyết, vì thế mà các cuộc cãi cọ lại thường xuyên xảy ra vào cuối tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dịch Mã chiếu mệnh thông báo cho người tuổi Ngọ tuần này phải đi lại khá nhiều. Tuy nhiên, công sức bạn bỏ ra đều được thu thành quả xứng đáng. Nếu có công việc đòi hỏi đi lại, đừng ngại ngần từ chối. Hãy xông xáo mà làm, bạn chắc chắn không phải chịu thiệt thòi.

Chính Tài cát thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, những người làm ăn chân chính sẽ được đền đáp tương xứng trong tuần tới. Đương sự có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ, tham vào các trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang.

Nhờ Tam Hội cục chiếu cố nên người tuổi Ngọ luôn được lòng mọi người xung quanh. Con giáp này cảm thấy gặp gỡ trò chuyện với bạn bè cũng đủ để họ cảm thấy vui nên không muốn phát triển chuyện hẹn hò yêu đương. Tuy nhiên, bạn cần chú ý quan tâm đến mọi người trong gia đình nhiều hơn, có thể thiếu tình yêu nhưng không thể bỏ bê cha mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi có bước tiến đáng kể. Công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để con giáp này thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây bản mệnh chưa có dịp để trổ tài.

Thế nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh không mấy thuận lợi. Điềm báo hao tài của con giáp này rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Chính vì vậy nay tuổi Hợi cần phải giữ tỉnh táo và sáng suốt khi giải quyết những việc liên quan tới vấn đề tiền bạc. Tốt nhất bản mệnh nên tìm người tin cậy để hợp tác, đừng vì cả nể mà đặt lòng tin sai chỗ khiến cho tiền bạc vất vả kiếm được lại đội nón ra đi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.