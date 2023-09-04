Đúng 6h30 ngày mai (5/9): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp đón nhiều cát lành, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến, cuộc sống giàu sang như ý

Tâm linh - Tử vi 04/09/2023 20:17

Tài vận của 3 con giáp này đón nhận vô số tin vui, thu nhập tăng cao, đầu tư ắt có lời.

Tuổi Dần 

Giữa tuần là thời điểm người tuổi Dần gặp phải khá nhiều rắc rối chốn quan trường. Thương Quan và Tỷ Kiên xuất hiện là dấu hiệu nhắc nhở bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, chớ nên chủ động gây hiềm khích với người khác, nếu không dễ vướng phải họa thị phi.

Chuyện tài chính phát triển khá tích cực vào đầu tuần khi bạn được cả Chính Tài và Thực Thần hỗ trợ. Có lẽ những nỗ lực từ trước đến nay của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Những mối đầu tư sinh lời nhanh chóng khiến bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không cần lo cháy túi.

Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian tới. 

Tình cảm lứa đôi có dấu hiệu khởi sắc vào giữa tuần nhưng sau đó lại tiếp tục quay về xa cách. Bạn và người ấy đã cố gắng tha thứ cho nhau những dường như các vấn đề vẫn chưa thực sự được giải quyết, vì thế mà các cuộc cãi cọ lại thường xuyên xảy ra vào cuối tuần.

Đúng 6h30 ngày mai (5/9): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp đón nhiều cát lành, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến, cuộc sống giàu sang như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Dịch Mã chiếu mệnh thông báo cho người tuổi Ngọ tuần này phải đi lại khá nhiều. Tuy nhiên, công sức bạn bỏ ra đều được thu thành quả xứng đáng. Nếu có công việc đòi hỏi đi lại, đừng ngại ngần từ chối. Hãy xông xáo mà làm, bạn chắc chắn không phải chịu thiệt thòi.   

Chính Tài cát thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, những người làm ăn chân chính sẽ được đền đáp tương xứng trong tuần tới. Đương sự có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ, tham vào các trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang.

Nhờ Tam Hội cục chiếu cố nên người tuổi Ngọ luôn được lòng mọi người xung quanh. Con giáp này cảm thấy gặp gỡ trò chuyện với bạn bè cũng đủ để họ cảm thấy vui nên không muốn phát triển chuyện hẹn hò yêu đương. Tuy nhiên, bạn cần chú ý quan tâm đến mọi người trong gia đình nhiều hơn, có thể thiếu tình yêu nhưng không thể bỏ bê cha mẹ. 

Đúng 6h30 ngày mai (5/9): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp đón nhiều cát lành, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến, cuộc sống giàu sang như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi có bước tiến đáng kể. Công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để con giáp này thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây bản mệnh chưa có dịp để trổ tài.

Thế nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh không mấy thuận lợi. Điềm báo hao tài của con giáp này rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Chính vì vậy nay tuổi Hợi cần phải giữ tỉnh táo và sáng suốt khi giải quyết những việc liên quan tới vấn đề tiền bạc. Tốt nhất bản mệnh nên tìm người tin cậy để hợp tác, đừng vì cả nể mà đặt lòng tin sai chỗ khiến cho tiền bạc vất vả kiếm được lại đội nón ra đi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đúng 6h30 ngày mai (5/9): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp đón nhiều cát lành, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến, cuộc sống giàu sang như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (5/9/2023): Ngọ có vận kim tiền, Dậu được thăng tiến trong công việc, Tuất nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người khác

Tử vi ngày mai, thứ Ba (5/9/2023): Ngọ có vận kim tiền, Dậu được thăng tiến trong công việc, Tuất nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người khác

Đúng ngày 5/9, đường thăng tiến của 3 con giáp này đang mở ra, nhân duyên - tài lộc cũng dần chuyển biến tích cực hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy