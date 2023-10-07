Đúng 6h30 ngày 8/10//2023: 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, đụng đâu cũng ra tiền, số dư tài khoản tăng lên bất ngờ

Tử vi ngày 8/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất yêu đời, luôn chăm sóc bản thân tốt.

Tình cảm: Tình cảm bạn có nhiều mơ mộng, thích tình cảm trải nghiệm với nhiều mối quan hệ mở.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn ngại qua chạm với những người khó tính.

Tài lộc: Bảo vệ tài sản rất tốt, tiết kiệm thông minh.

Sức khoẻ: Lạc quan, yêu đời giúp cơ thể khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, tính cách lém lỉnh, mang vận mệnh phú quý. Thời trẻ, họ có thể gặp nhiều khó khăn nhưng đến tuổi trung niên, cuộc sống của con giáp này dần dần đi vào quỹ đạo ổn định.

Bước sang ngày 8/10 vận trình của người tuổi Thân có cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ. Con giáp này bùng nổ tài lộc, không thiếu cơ hội phát triển xuất hiện.

Người tuổi Thân gặp thiên thời địa lợi nhân hòa nên tinh thần phấn khởi, dốc sức làm ăn và đạt nhiều thành công rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 8/10, vận trình của tuổi Dần vô cùng tươi sáng. Công việc đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh, bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Chẳng những vậy, vận tài lộc cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bản mệnh bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

Tuy nhiên, đôi lứa nếu không dành thời gian vun vén tình cảm thường xuyên thì tình yêu sẽ ngày càng trở nên xa cách. Điều đó không có nghĩa là suốt ngày phải ở cạnh nhau, ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư nhưng vẫn nên dành cho nhau sự quan tâm và ưu tiên cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.