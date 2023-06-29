Đúng 6h30 ngày 29/6: 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, vận khí tươi tốt, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ

Tâm linh - Tử vi 29/06/2023 06:05

Ngày mới hôm nay (29/6), 3 tuổi này có sao may mắn chiếu mệnh, may mắn hơn người, làm chơi mà ăn thật.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 29/6/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bản mệnh những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bản mệnh có thể tìm ra hướng đi mới cho mình.

Người làm ăn kinh doanh ký kết được những hợp đồng tốt, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng nên mọi việc càng tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ được cảnh báo về những dấu hiệu sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bản mệnh cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Đúng 6h30 ngày 29/6: 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, vận khí tươi tốt, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Cầm tinh những chú ngựa nên người tuổi Ngọ thường yêu thích cuộc sống tự do, có tính cách năng động, nhiệt tình. Họ luôn đam mê khám phá những điều mới mẻ và năng nổ trong việc làm quen, kết giao thêm bạn mới.

Một nét nổi bật khác của người tuổi Ngọ là giỏi giao tiếp, óc thẩm mỹ cao và ưa thích vận động. Họ thường được nhiều người quý mến và kính trọng. Những nguồn tài nguyên cũng dần dần được tích lũy theo thời gian.

Trong công việc, người tuổi Ngọ thể hiện sự đa tài, biết làm ra tiền, đồng thời cũng ưa thích việc gì có tính chất năng động, được đi đây đi đó. Họ không quá phù hợp với những quy tắc cứng nhắc nên thời gian đầu, khá khó để tìm được môi trường thực sự phù hợp với bản thân. Những người tuổi Ngọ sẽ vì thế mà gặt hái được khá nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Đúng 6h30 ngày 29/6: 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, vận khí tươi tốt, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 29/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đào hoa, nhiều người mến mộ.  

Công việc: Người tuổi Tuất làm việc thiếu nguyên tắc, dễ cho người khác có cơ hội úc hiếp.  

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn có được tình cảm mến mộ từ nhiều người, thế nhưng vẫn vấn vương tình cũ.   

Tài lộc: Về mặt tài chính, kết hợp với nhiều người tạo ra nhiều dự án thành công, sinh lời. 

Sức khoẻ:Cổ thường đau nhức, bạn nên tìm hiểu và khám bác sĩ ngay. 

Đúng 6h30 ngày 29/6: 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, vận khí tươi tốt, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc

2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc

Cuối tháng 6/2023, 3 con giáp sau có tinh tú chiếu mệnh, gặp nhiều điềm lành, đổi đời giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 3 giờ 31 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng