Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 29/6/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bản mệnh những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bản mệnh có thể tìm ra hướng đi mới cho mình.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ được cảnh báo về những dấu hiệu sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bản mệnh cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ.

Người làm ăn kinh doanh ký kết được những hợp đồng tốt, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng nên mọi việc càng tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cầm tinh những chú ngựa nên người tuổi Ngọ thường yêu thích cuộc sống tự do, có tính cách năng động, nhiệt tình. Họ luôn đam mê khám phá những điều mới mẻ và năng nổ trong việc làm quen, kết giao thêm bạn mới.

Một nét nổi bật khác của người tuổi Ngọ là giỏi giao tiếp, óc thẩm mỹ cao và ưa thích vận động. Họ thường được nhiều người quý mến và kính trọng. Những nguồn tài nguyên cũng dần dần được tích lũy theo thời gian.

Trong công việc, người tuổi Ngọ thể hiện sự đa tài, biết làm ra tiền, đồng thời cũng ưa thích việc gì có tính chất năng động, được đi đây đi đó. Họ không quá phù hợp với những quy tắc cứng nhắc nên thời gian đầu, khá khó để tìm được môi trường thực sự phù hợp với bản thân. Những người tuổi Ngọ sẽ vì thế mà gặt hái được khá nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 29/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đào hoa, nhiều người mến mộ.

Công việc: Người tuổi Tuất làm việc thiếu nguyên tắc, dễ cho người khác có cơ hội úc hiếp.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn có được tình cảm mến mộ từ nhiều người, thế nhưng vẫn vấn vương tình cũ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, kết hợp với nhiều người tạo ra nhiều dự án thành công, sinh lời.

Sức khoẻ:Cổ thường đau nhức, bạn nên tìm hiểu và khám bác sĩ ngay.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!