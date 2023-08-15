Đúng 6h30 hôm nay, thứ Ba (15/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, làm ăn phát đạt, cuối tháng tậu nhà sắm xe, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi

Tâm linh - Tử vi 15/08/2023 05:06

Sáng hôm nay, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, là thời điểm đổi đời, đổi vận.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 15/8/2023 mang đến cho tuổi Tý những cơ hội tốt đẹp trong sự nghiệp cá nhân. Những khó khăn trước đó đều được bản mệnh giải quyết một cách dễ dàng nhờ khả năng xoay sở tài tình của mình.

Con giáp này luôn biết tận dụng những lợi thế sẵn có để xử lý vấn đề trước mắt một cách hiệu quả. Ngày này cấp trên sẽ nhìn nhận chính xác về năng lực của tuổi Tý và đưa ra hình thức khen thưởng hợp lý. Thậm chí có người còn được đề bạt thăng tiến xứng đáng.

Tuy nhiên vận trình tình cảm có dấu hiệu đi xuống. Các cặp đôi ngày càng cảm thấy tình cảm nhạt nhòa nhưng chẳng ai chịu đứng ra hàn gắn, cứ để mặc khoảng cách ngày càng lớn dần. Người độc thân vẫn chưa tìm kiếm được một nửa ưng ý cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 6h30 hôm nay, thứ Ba (15/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, làm ăn phát đạt, cuối tháng tậu nhà sắm xe, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi cực kỳ thông minh và nhanh trí. Bản mệnh luôn có những suy nghĩ độc đáo, khác biệt với mọi người. Khi đối diện với một vấn đề, người tuổi Mùi luôn có thể liên hệ tới rất nhiều phương diện, nghĩ ra nhiều cách thức giải quyết khác nhau. Từ đó tìm ra cách tối ưu nhất.

Vì vậy, người tuổi Mùi luôn vững vàng trước mọi biến cố này luôn có tác phong làm việc vô cùng nhanh nhẹn, khiến mọi người cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục.

Người tuổi Mùi cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, chẳng bao giờ bỏ dở công việc giữa chừng, việc nào cũng phải giải quyết hoàn thiện rồi mới thôi.

Lẽ tự nhiên, người tuổi Mùi sẽ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Trong tương lai, bản mệnh sẽ được giao cho những công việc quan trọng, giữ những chức vụ quan trọng, con đường sự nghiệp trở nên xán lạn khó ai sánh bằng.

Đúng 6h30 hôm nay, thứ Ba (15/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, làm ăn phát đạt, cuối tháng tậu nhà sắm xe, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 15/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân ứng xử khéo léo nơi công sở. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân ứng xử khéo léo, giúp cho bạn có công việc tốt, thuận lợi nơi công sở.

Tình duyên: Tìm người người tâm sự nhưng chưa có, bạn thường cô đơn một mình vào ban đêm.  

Tài lộc: Tài năng tăng thu nhập mỗi ngày được nâng cao hơn, kiếm thêm nhiều khoản thu nhập thụ động tốt.     

Sức khỏe: Hạn chế uống nước có cồn nhiều ngày, không tốt cho dạ dày. 

Đúng 6h30 hôm nay, thứ Ba (15/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, làm ăn phát đạt, cuối tháng tậu nhà sắm xe, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào sau 16h30 chiều nay (15/8/2023), 3 con giáp 'mang xe tải đi chở tiền', hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến hơn thiên hạ

Trúng số độc đắc vào sau 16h30 chiều nay (15/8/2023), 3 con giáp 'mang xe tải đi chở tiền', hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến hơn thiên hạ

3 con giáp 'mang xe tải đi chở tiền', hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến hơn thiên hạ sau 16h30 ngày 15/8.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 53 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 59 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người