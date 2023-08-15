Đúng 6h30 hôm nay, thứ Ba (15/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, làm ăn phát đạt, cuối tháng tậu nhà sắm xe, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 15/8/2023 mang đến cho tuổi Tý những cơ hội tốt đẹp trong sự nghiệp cá nhân. Những khó khăn trước đó đều được bản mệnh giải quyết một cách dễ dàng nhờ khả năng xoay sở tài tình của mình.

Tuy nhiên vận trình tình cảm có dấu hiệu đi xuống. Các cặp đôi ngày càng cảm thấy tình cảm nhạt nhòa nhưng chẳng ai chịu đứng ra hàn gắn, cứ để mặc khoảng cách ngày càng lớn dần. Người độc thân vẫn chưa tìm kiếm được một nửa ưng ý cho mình.

Con giáp này luôn biết tận dụng những lợi thế sẵn có để xử lý vấn đề trước mắt một cách hiệu quả. Ngày này cấp trên sẽ nhìn nhận chính xác về năng lực của tuổi Tý và đưa ra hình thức khen thưởng hợp lý. Thậm chí có người còn được đề bạt thăng tiến xứng đáng.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cực kỳ thông minh và nhanh trí. Bản mệnh luôn có những suy nghĩ độc đáo, khác biệt với mọi người. Khi đối diện với một vấn đề, người tuổi Mùi luôn có thể liên hệ tới rất nhiều phương diện, nghĩ ra nhiều cách thức giải quyết khác nhau. Từ đó tìm ra cách tối ưu nhất.

Vì vậy, người tuổi Mùi luôn vững vàng trước mọi biến cố này luôn có tác phong làm việc vô cùng nhanh nhẹn, khiến mọi người cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục.

Người tuổi Mùi cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, chẳng bao giờ bỏ dở công việc giữa chừng, việc nào cũng phải giải quyết hoàn thiện rồi mới thôi.

Lẽ tự nhiên, người tuổi Mùi sẽ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Trong tương lai, bản mệnh sẽ được giao cho những công việc quan trọng, giữ những chức vụ quan trọng, con đường sự nghiệp trở nên xán lạn khó ai sánh bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 15/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân ứng xử khéo léo nơi công sở.

Công việc: Công việc người tuổi Thân ứng xử khéo léo, giúp cho bạn có công việc tốt, thuận lợi nơi công sở.

Tình duyên: Tìm người người tâm sự nhưng chưa có, bạn thường cô đơn một mình vào ban đêm.

Tài lộc: Tài năng tăng thu nhập mỗi ngày được nâng cao hơn, kiếm thêm nhiều khoản thu nhập thụ động tốt.

Sức khỏe: Hạn chế uống nước có cồn nhiều ngày, không tốt cho dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.