Đúng 6h07 ngày 26/7: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, chỉ cần nỗ lực miệt mài, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống ngập trong nhung lụa, đời thăng hoa rực rỡ

Tuổi Mão được phúc lộc bất ngờ, đặc biệt là đối với những người làm nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Hãy tích cực trong công việc để tận dụng được vận may này. Bạn cũng sẽ được hưởng lộc và có thể trúng thưởng hoặc kiếm được tiền công nhanh.

Đôi khi, mạo hiểm một chút cũng sẽ đem lại may mắn bấtngờ. Tình duyên của tuổi Mão cũng rực rỡ, đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào. Bởi vậy, bạn có thể nói đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người muốn có con hoặc có người vợ/chồng tròn con vuông sẽ có cơ hội thành công.

May mắn có sự giúp đỡ của Tam Hợp cục nên Thìn cực kỳ tự tin và giành chiến thắng trong công việc. Con giáp này xuất ngoại, làm giấy tờ hoặc nhận công việc mới, hãy tin vào khả năng của bản thân mình. Đường tiền bạc của bản mệnh được Thiên Tài soi chiếu nên cũng có cơ may nhận được tiền một cách bất ngờ. Đó có thể là thưởng nóng, tiền lương bị nợ hoặc tiền trúng thưởng. Thìn cũng có được sự tin tưởng của người ngoài trong các vấn đề giao dịch mua bán.

Ngũ hành Thổ sinh Kim cho biết bản mệnh sẽ nhận được hồi đáp từ người mình thích. Người có gia đình hay được người khác khen ngợi nhờ sự chu toàn và dịu dàng của bản thân trong việc chăm sóc con cái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, cục diện Lục Hợp vượng cát khí mang tới cho tuổi Tỵ không ít sự hậu thuẫn. Bạn được trao thêm sự tự tin để phát huy năng lực. Cũng nhờ cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian dài nên thành tích tích lũy của bạn rất tốt, được cấp trên ghi nhận và hứa hẹn sẽ cải thiện vị trí ngay trong các tháng tới. Thực Thần cũng rất tốt cho việc kiếm tiền làm giàu. Những người làm trong ngành tài chính, đầu tư, bất động sản… được cho là có lợi thế hơn cả. Vì thế tranh thủ dịp này, bạn nên đẩy mạnh hoạt động, tích cực làm việc sẽ thu được lợi nhuận tốt và mở rộng các mối quan hệ phục vụ cho sự phát triển sau này.

Hỏa khắc Kim, chuyện tình cảm của con giáp này lại có nguy cơ rạn nứt vì bị tiểu nhân ghen tức luôn tìm cớ để phá hoại tình cảm giữa hai người. Người tuổi Tị lại nhẹ dạ cả tin, không mảy may đề phòng những điều đó có thể xảy ra với mình nên khá bị động, thậm chí đánh mất hạnh phúc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm