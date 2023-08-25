Đúng 6h00 sáng mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 18:16

Cuối tuần này (26/8-27/8), 3 con giáp dưới đây buôn may bán đắt, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc thành công, khai trương hồng phát.

Tuổi Thìn   

Người tuổi Thìn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa trong 2 ngày cuối tuần này. Cũng nhờ vậy, bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh khiến công việc khó đến mấy cũng được hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Việc hợp tác, kí kết với đối tác, khách hàng cũng tiến triển khá suôn sẻ trong ngày hôm nay. Nếu đôi bên đã thống nhất được mục tiêu và các phương án làm ăn thì nên nhanh chóng tiến hành, càng bắt đầu sớm thì tiền càng sớm đổ về.

Trong gia đình, con giáp này cũng luôn nhận được sự bao dung và thấu hiểu đến từ nửa kia, chính vì vậy mà bạn có động lực để đối diện với khó khăn và những điều chưa biết trước. Nhờ có người ấy mà sự nghiệp của bạn cũng phát triển nhanh chóng.

Đúng 6h00 sáng mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Công việc: Bạn đang gặp được khách hàng tốt, đồng thời cũng nghiêm túc trong công việc và làm việc gì cũng cẩn trọng.

Tình duyên: Hợi Tự Hình cho thấy đời sống thời điểm này của người tuổi Hợi có nhiều vấn đề khiến bạn phải suy nghĩ.

Sức khỏe: Thủy khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh rất nhiều.

Tài chính: Bạn có thể hoàn thành tốt công việc, tạo được ấn tượng tốt với sếp để tăng tiến.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Đúng 6h00 sáng mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 26/8/2023, công việc của Tý may mắn. Buôn may bán đắt, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc thành công, khai trương hồng phát, đây là ngày đẹp để bản mệnh làm những việc quan trọng.

Trên phương diện tài chính, tiền tài vào cũng khá nhiều. Thu nhập của con giáp này ra vào đều đều, nay mà thanh lý đồ đạc, làm thêm giờ cũng có thêm đồng ra đồng vào. Chỉ cần chịu khó ngoại giao, học hỏi thì không có gì làm khó được con giáp này.

Tiếc là vận trình tình cảm không được tốt. tuổi Tý nên xem bản thân mình xem đã thực sự mở lòng để đón nhận tình cảm mới hay chưa. Bản mệnh liệu đã sẵn sàng để bắt đầu chuyện tình mới hay kết bạn mới hay chưa. Nếu còn chần chừ thì nên an phận.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 6h00 sáng mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Bản mệnh 3 con giáp này sẽ luôn may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân giúp đỡ.

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