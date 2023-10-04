Đúng 6h sáng ngày 5/10: 3 con giáp may mắn phơi phới, sắp giàu bất thình lình, vừa làm vừa chơi cũng hái ra tiền

Tử vi ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão may mắn tìm được đúng người.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão có những việc phát sinh, không thu xếp hoàn tất công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thuận lợi, việc làm thêm có thêm nhiều dự định mới.

Sức khoẻ: Kiểm tra sức khỏe thường xuyên, giúp bạn phòng được các bệnh rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, những người tuổi Tý hòa đồng và đầy sức hút. Họ thường hướng ngoại và là những người có chỉ số thông minh cao. Người tuổi Tý có thể kiên trì hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhất và thường được đánh giá cao, là cá nhân xuất sắc trong tập thể.

Đối với người tuổi này, vận may sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từ ngày mai, đặc biệt là về tài lộc. Cũng theo tử vi, nếu có thể nắm bắt tốt cơ hội thì người tuổi Tý hoàn toàn có thể thúc đẩy sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn, mở ra nhiều cách làm giàu, đa dạng hoá các nguồn thu nhập. Tuổi Tý vốn là những người biết lo cho ngày mai, chi tiêu hợp lý nên sẽ nhân được cơ hội này để gia tăng tiết kiệm và đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 5/10/2023, tuổi Ngọ đón nhận khá nhiều tin vui về việc kinh doanh, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên, việc cầm trong tay một khoản tiền lớn giúp chi tiêu khá rủng rỉnh nhưng cũng dễ phung phí quá mức cần thiết. Tuổi Ngọ nên có kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. Ngoài những khoản tiết kiệm thì cũng nên có đầu tư vào các lĩnh vực khác để tăng thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm nở hoa phơi phới, tuổi Ngọ có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bản mệnh không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng nay sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.