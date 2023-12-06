Đúng 6h sáng nay, thứ Tư (5/12): 3 con giáp cuộc đời nở hoa, giàu sang vô đối, sớm muộn cũng thành tỷ phú

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 6/12/2023 hôm nay, tuổi Tuất tìm ra cách gây ấn tượng với lãnh đạo. Rất có thể cấp trên sẽ phân công cho bản mệnh nhiệm vụ trọng đại giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Con giáp này hãy tin tưởng hơn nữa vào khả năng của chính mình. Dù người ngoài bàn ra tán vào thế nào đi nữa, chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ để hoàn thành cho tốt thì sẽ khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tài lộc dồi dào, được cát tinh chiếu rọi nên nguồn thu có dấu hiệu tăng lên. Vận trình công việc của bản mệnh diễn ra tương đối thuận lợi. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ là có thể đạt được thành tựu ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng có khởi sắc. Đôi lứa xứng đôi, tình cảm ngày càng khăng khít, mặn nồng. Hai bên quan tâm đến nhau, cùng chia sẻ cảm xúc. Người đã lập gia đình vun vén hạnh phúc, biết giữ khoảng cách với những người khác giới bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay cố gắng làm việc, chứng tỏ năng lực bản thân.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn thoải mái dành thời gian học hỏi, cố gắng làm việc chăm chỉ.

Tình cảm: Tình cảm bạn dành thời gian phần lớn cho đối phương, cả hai thường dành thời gian nấu ăn cho nhau.

Tài lộc: Thay đổi cách nhìn mới trong tư duy tài chính, cố gắng cải thiện tài chính chính mình.

Sức khoẻ: Bắt đầu dành thời gian buổi sáng thể thao và ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.