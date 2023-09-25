Đúng 6h sáng nay, thứ Hai (25/9): 3 con giáp đổi vận phát tài phát lộc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 02:21

Thứ Hai tuần mới này, 3 con giáp sau được quý nhân từ phương xa giúp đỡ, mang đến cơ hội làm giàu, thêm lộc, thêm tài.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Hai ngày 25/9/2023 hôm nay, tuổi Ngọ biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và có những quyết định chính xác. Con giáp này có thể mở ra hướng phát triển mới, là người dẫn đầu xu hướng và khiến cho mọi người phải thán phục.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để mở rộng quan hệ với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dù bản mệnh có thể sẽ phải vất vả một chút, nhưng tương lai hứa hẹn nhiều khoản tiền sẽ đổ về túi.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Ngọ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Nam và Tài Thần ở hướng Tây Bắc.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Đúng 6h sáng nay, thứ Hai (25/9): 3 con giáp đổi vận phát tài phát lộc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Mão bẩm sinh đã có trí thông minh tuyệt vời và trí tuệ cảm xúc cao. Nhờ bản tính tò mò, thích khám phá, Mão có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi vấp ngã. Càng lớn tuổi, con giáp này càng tích lũy được nhiều phúc khí và may mắn, bước đi ngày càng vững vàng.

Đặc biệt, thứ Hai tuần mới này, Mão còn được quý nhân từ phương xa mang lại cơ hội làm giàu. Sự nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua sẽ được đền đáp.

Không chỉ tài chính nở rộ mà tình cảm của người tuổi Mão cũng thăng hoa, nở rộ, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này kết hôn.

Đúng 6h sáng nay, thứ Hai (25/9): 3 con giáp đổi vận phát tài phát lộc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi dễ thương trong cách nói chuyện, ứng xử. 

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc khá hiểu chuyện, luôn có cách cư xử làm ai cũng phải ngưỡng mộ.  

Tình cảm: Bạn không có nhiều may mắn trong tình cảm, bù lại bạn nhận được tình cảm chân thành từ bạn bè. 

Tài lộc: Tốn nhiều tiền cho đam mê sưu tầm đồ cổ của bản thân.

Sức khoẻ: Khám đúng định kì, đừng làm việc mà quên giờ giấc. 

Đúng 6h sáng nay, thứ Hai (25/9): 3 con giáp đổi vận phát tài phát lộc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Hợi tài chính thăng hoa vượng phát, Sửu gặt hái quả ngọt, Tý may mắn phú quý ngất trời

Tử vi ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Hợi tài chính thăng hoa vượng phát, Sửu gặt hái quả ngọt, Tý may mắn phú quý ngất trời

Đúng ngày 25/9, 3 con giáp sau mọi việc đều vô cùng thuận lợi, liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc.

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