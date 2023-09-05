Đúng 6h sáng mai, thứ Tư (6/9/2023): 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, tuổi Mùi buôn bán kinh doanh sẽ có lộc hơn là người làm công ăn lương, nếu muốn cải thiện thu nhập thì nên tìm thêm việc làm bên ngoài. Nếu làm ăn, chắc chắn sẽ có một ngày tiền bạc dư dôi, hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Tuy nhiên đáng buồn là tình cảm không như ý. Các cặp đôi nảy sinh xung đột do một người quá chú tâm với công việc mà không dành nhiều thời gian cho nửa kia. Cha mẹ và con cái lục đục, dễ có cãi vã vì bực tức, bất đồng quan điểm.

Vận tiền bạc cũng không gặp khó khăn. Con giáp này có thể mở hàng, khai trương để lấy lộc hoặc làm thêm ngoài giờ kiếm thêm đồng tiền tiêu vặt, kết quả mang lại không hề nhỏ đâu.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc. Việc kinh doanh đang tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bản mệnh ngày một nhiều hơn.

Trái ngược với tài chính, tình cảm lại tồn tại nhiều vấn đề khiến bản mệnh phiền muộn. Mối quan hệ không có được sự đồng lòng, hòa thuận nên dễ nảy sinh cãi vã khiến tình cảm trở nên phai nhạt, khoảng cách ngày một xa dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 6/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chuyện cũ bỏ qua, đón nhận nhiều niềm vui hơn.

Công việc: Người tuổi Tuất công việc không nên vì người khác mà thay đổi khuôn khổ làm việc, cố gắng nhiều hơn.

Tình cảm: Tâm tư tình cảm đôi lúc vì người khác mà thay đổi bản thân quá lớn.

Tài lộc: Biết thiết kế cho bản thân hướng đầu tư đúng chuẩn.

Sức khoẻ: Ngủ nhiều không tốt, tinh thần dễ uể oải.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!