Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 26/4/2023: 3 tuổi có Lục Hợp độ mệnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thích hợp để khởi công, tậu nhà, mua

Tuổi Tị mặt công việc không yên ổn vì lâm Tương Hại. Đôi lúc bạn chưa được khéo ăn khéo nói nên dễ làm mất lòng khách hàng. Người làm công ăn lương thì khó chịu với cấp trên vì những điều khoản quá vô lý.

Chuyện tiền bạc cũng may mắn không kém nhờ Thực Thần trợ mệnh. Số tiền bạn có đủ để chi tiêu. Nhiều người không du lịch, chọn cách ở nhà tổ chức tiệc ăn uống quả là sáng suốt.

Mặt sáng nhất trong ngày là đường tình cảm nhờ Mộc sinh Hỏa. Bạn có khoảng thời gian vui vẻ, sống thoải mái bên những người thân yêu. Hôm nay nhiều người sẽ gặp lại gia đình, người thân sau khoảng thời gian xa cách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ bình yên đến mức nhạt nhẽo, tuổi Ngọ không thích hợp với sự ganh đua nên bạn cũng lựa chọn sống bình yên cho qua ngày chứ chẳng muốn gây thù chuốc oán hay đắc tội, mất lòng ai. Vận trình tiền nong vượng phát, nhờ được nhiều người hỗ trợ trong việc kinh doanh nên dù không phải thế mạnh thì bản mệnh vẫn gặt hái được lợi nhuận đáng kể. Yêu đương xáo trộn, một trong hai người sớm đã thay lòng đổi dạ vậy mà chẳng chịu nói ra để kết thúc mọi chuyện.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 19h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, công việc tuổi Mùi chính sẽ gặp may, thuận lợi hơn công việc phụ. Khi người ta đi chơi thì bản mệnh có thể buôn bán, lên kế hoạch mới cho công việc rất thuận lợi.

Tiếc là vận tài lại có phần xui xẻo. Tâm trạng không tốt nên Mùi rất có khả năng sẽ xảy ra tranh cãi với người khác vì chuyện tiền nong. Đòi nợ cũng không thành công lại còn rước bực bội vào người.

Về mặt tình cảm, con giáp này dễ dính thị phi vì vạ miệng. Tâm không ác nhưng vì không khéo miệng nên bản mệnh hay làm phật lòng người. Nhiều người đang chịu áp lực lớn từ phía gia đình về chuyện hôn nhân, cưới gả, sinh con.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.