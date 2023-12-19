Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 20/12, 3 con giáp tiền tài tìm tới tận cửa, nhanh giàu sang phú quý, sớm mua nhà, tậu xe

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 15:05

Đúng 6h ngày 20/12, 3 con giáp sau vận mệnh vàng 10, tài lộc đến như mưa, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận.

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cực khổ vì tình yêu. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc đang có thay đổi lớn, làm việc cẩn thận nhiều người an tâm giao phó.

Tình cảm: Tình cảm vẫn chân thành cho đối phương thấu hiểu bạn. 

Tài lộc: Mệt mỏi khi không thể cải thiện mức chi tiêu.

Sức khoẻ: Cố gắng dành thời gian buổi trưa nghỉ ngơi, khi công việc dày đặt.

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 20/12, 3 con giáp tiền tài tìm tới tận cửa, nhanh giàu sang phú quý, sớm mua nhà, tậu xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Nhờ Chính Tài ghé thăm mang tới tài lộc rực rỡ hơn cho bản mệnh rất nhiều. Thời điểm này, tiền tài từ trên trời rơi xuống, vận may dồi dào, kho bạc tràn đầy, nếu chăm chỉ phát triển sự nghiệp, bạn sẽ sớm phát tài.

Đồng thời, vận thế sự nghiệp được nâng lên, cơ hội làm ăn cũng rất dồi dào, bạn sẽ nhận được một lượng lớn tài lộc.

Có thể công việc hàng ngày của bạn rất vất vả nhưng bù lại bạn lại nhận được rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, Sửu còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, mỗi ngày khi thức dậy bạn có thể liên tục nhận được những điều bất ngờ.

Đồng thời, người tuổi Hợi cũng có vận may tài chính tốt, thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều so với năm ngoái.

Ngoài ra, con giáp tuổi Hợi cũng sẽ có những mối quan hệ tỉnh cảm suôn sẻ hơn. Trước Tết Nguyên đán, họ sẽ tìm được một người yêu như ý, tình cảm ngày càng gắn bó, si mê.

Tiền đầy túi, tình đầy tim nên con giáp này sẽ không có gì phải lo lắng.

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 20/12, 3 con giáp tiền tài tìm tới tận cửa, nhanh giàu sang phú quý, sớm mua nhà, tậu xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/12/2023, sự nghiệp của tuổi Dậu vẫn đang tiến triển tương đối thuận lợi. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề nảy sinh bất ngờ vì sẽ có quý nhân giúp sức, hoặc ít nhất sẽ cho lời khuyên để đưa ra quyết định đúng đắn.

Vận tài lộc tươi sáng, có lẽ thời điểm để tuổi Dậu gia tăng thu nhập cho mình đã tới. Cả nguồn thu chính lẫn thu nhập từ công việc bên ngoài đều có dấu hiệu tăng tiến, nhất là người buôn bán kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền, chỉ cần nhanh nhạy nắm bắt là sẽ có tiền bạc về tay.

Tuy nhiên, tình cảm lại thiếu phần tươi sáng, người độc thân thấy cô đơn khi chưa tìm được người tâm đầu ý hợp cùng mình chung bước. Có lẽ chính bản mệnh cũng nên mở lòng hơn, quên đi những nỗi đau trong quá khứ thì mới đón nhận được hạnh phúc mới đến với mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 20/12, 3 con giáp tiền tài tìm tới tận cửa, nhanh giàu sang phú quý, sớm mua nhà, tậu xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/12: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, gian nan thành tài, ra đường có quý nhân giúp đỡ, về nhà nhặt vàng dưới đất nhà

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/12: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, gian nan thành tài, ra đường có quý nhân giúp đỡ, về nhà nhặt vàng dưới đất nhà

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/12, 3 con giáp sau phát tài phát lộc, thời tới khó cản, gặt hái thành công mỹ mãn.

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