Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 20/12, 3 con giáp tài vận hồng phát, phất lên như vũ bão, trả hết nợ, mua được nhà

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 21:33

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tài vận tăng theo cấp số nhân, nghèo khổ vụt bay, chẳng cần ganh đua vẫn giàu to.

Tuổi Tý 

Tài lộc trong ngày vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến nên tuổi Tý cảm thấy hơi hụt hẫng, một vài kế hoạch cá nhân cũng đành gác lại. Nhưng nếu như Tý nỗ lực và thúc đẩy bản thân nhiều hơn thì có thể loại bỏ được những thiếu sót và chớp được các cơ hội để kiếm thêm thu nhập.

Thủy – Thổ xung khắc, chuyện tình cảm của những chú Chuột không mấy thuận lợi trong hôm nay. Các cặp đôi có tình trạng xa mặt cách lòng vì thiếu thời gian dành cho nhau. Người độc thân có thể sốt ruột vì mãi vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp. Đừng quá căng thẳng, mọi chuyện đều cần có thời gian.

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 20/12, 3 con giáp tài vận hồng phát, phất lên như vũ bão, trả hết nợ, mua được nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 20/12, 3 con giáp tài vận hồng phát, phất lên như vũ bão, trả hết nợ, mua được nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu thông minh, bề ngoài xinh đẹp, lại khéo ăn khéo nói, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, từ đó cũng tự tạo được cho bản thân không ít cơ hội phát triển tốt đẹp.

Từ mai, cung mệnh xuất hiện cát tinh “Long Đức” nên con giáp này có thể đổi vận đổi đời. Không chỉ tới tấp đón nhận tin vui trong cuộc sống, công việc, tình cảm, mà tài vận có thể nói là khởi sắc nhất trong số 12 con giáp.

Cho dù là chính tài hay thiên tài đều dồi dào, tiền bạc ùn ùn đổ vào túi. Không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được và biết cách đầu tư để “tiền đẻ ra tiền” nên người tuổi Dậu sẽ ngày một giàu có.

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 20/12, 3 con giáp tài vận hồng phát, phất lên như vũ bão, trả hết nợ, mua được nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh

Từ 20/12 đến 31/12, 3 con giáp sau vận may rạng ngời, phúc khí không ai bằng, lên hương như diều gặp gió.

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