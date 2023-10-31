Đúng 6h sáng mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp vận đỏ vây quanh, đón mưa tiền bạc, ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 21:33

Tử vi ngày mai 1/11/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau có cát tinh soi chiếu, buôn may bán đắt, cần nắm bắt cơ hội ăn nên làm ra.

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 1/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay chủ động hoàn thành công việc.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn đã kết nối công việc rất tốt, chủ động hoàn thành. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đủ lớn để bạn chịu đựng và hi sinh.   

Tài lộc: Thu nhập muốn gia tăng, nhưng tốn nhiều thời gian.

Sức khoẻ: Say mê công việc, quên cả thời gian ngủ. 

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp vận đỏ vây quanh, đón mưa tiền bạc, ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Trong mắt người xung quanh, tuổi Thìn được yêu thích với tính cách thân thiện, hoà đồng và theo đuổi sự cân bằng. Không những vậy, con giáp này còn tập trung vào các mối quan hệ cá nhân xung quanh mình.

Đúng 1/11/2023, nhờ cát tinh soi chiếu, thần tài chiếu mệnh mà vận trình của người thuộc tuổi Thìn bất ngờ đảo chiều. Họ có thể nhận được phần thưởng xứng đáng thông qua quan hệ đối tác hoặc các sự kiện kinh doanh. Đã đến lúc tuổi Thìn nên lập cho bản thân những mục tiêu tài chính hiệu quả và tăng thêm nguồn thu của mình.

Lời khuyên dành cho người tuổi Thìn: họ cần linh hoạt hơn và học cách thích nghi trong thời gian này. Con giáp này có thể nắm bắt cơ hội và phát triển khả năng giao tiếp, hợp tác với nước ngoài để thu được nhiều lợi ích kinh tế hơn.

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp vận đỏ vây quanh, đón mưa tiền bạc, ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 1/11/2023, tuổi Hợi duy trì được phong độ ổn định trong công việc. Sự nghiệp không có gì biến động, mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Hơn thế nữa, các mối quan hệ xã giao hài hòa khiến không khí làm việc nơi công sở vô cùng thoải mái.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, giữa các cặp đôi xuất hiện khoảng cách. Tình cảm đang tiến triển tốt đẹp lại gặp trở ngại, đi vào ngõ cụt mà không tìm được lối ra. Bản mệnh cảm thấy mơ hồ về tương lai của hai người, cũng không dám chắc về tình cảm của đối phương.

Về mặt sức khỏe, trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam phía ngoài phòng và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả người và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp vận đỏ vây quanh, đón mưa tiền bạc, ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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