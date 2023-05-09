Đúng 6h sáng mai, Thứ tư (10/05/2023): 3 con giáp sau đề phòng tiền tài hao hụt, tiểu nhân quấy phá, cẩn thận nơi đông người

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 17:15

Theo tử vi con giáp, sáng ngày mai 3 tuổi này có hung tin chiếu mệnh, cần đề phòng thân thể, tránh tai ương.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối khó khăn. Những kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện bấy lâu nay đều có thể phá hỏng mọi thứ do tác động của cục diện Tương Xung. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tạm ổn. Dù công việc gặp trở ngại nhưng con đường tài lộc của con giáp này khá hanh thông. Đó có thể là do bạn có nguồn tích lũy từ trước đó cùng với sự hậu thuẫn về mặt kinh tế từ gia đình. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy vui vẻ. Dù tâm của bạn không có gì nhưng lại không kiểm soát những lời nói khó nghe của mình. Điều này vô tình tạo ra vết nứt lớn cho mối quan hệ tình cảm của hai người. 

Đúng 6h sáng mai, Thứ tư (10/05/2023): 3 con giáp sau đề phòng tiền tài hao hụt, tiểu nhân quấy phá, cẩn thận nơi đông người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, dù nhanh nhẹn nhưng tuổi Dần dễ bị nhầm lẫn và tranh đấu trong công việc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn yên ổn nhưng lại vẫn cứ phải va vào tiểu nhân.

Về tài lộc, có nhiều khoản cần chi trong thời gian tới nên bản mệnh khá chật vật, làm gì cũng phải cân đo đong đếm tiền bạc. Sức khỏe của tuổi Dần thời gian gần đây cũng không tốt nên tốn khá nhiều tiền để bồi dưỡng.

Trên phương diện tình cảm, nhiều vấn đề xảy ra trong gia đình đòi hỏi con giáp này phải tập trung giải quyết. Bầu không khí tại nhà có thể khiến bản mệnh thấy bức bối. Chuyện tình yêu hơi khó chịu vì lời bàn tán của thiên hạ.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Đúng 6h sáng mai, Thứ tư (10/05/2023): 3 con giáp sau đề phòng tiền tài hao hụt, tiểu nhân quấy phá, cẩn thận nơi đông người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Dậu phải cẩn thận đường công danh, sự nghiệp trong thời gian gần đây bởi khả năng mất việc, mất chức sẽ rất cao. Làm gì cũng phải tuân theo luật pháp, quy định thì mới bền lâu được.

Ngày này, tuổi Dậu có được vận tài lộc ổn định. Mặc dù sẽ có khoản chi bất thường như đám cưới, ma chay, tân gia… nhưng nó không làm ảnh hưởng nhiều tới vận trình của bản mệnh.

Vận tình cảm cũng tốt đẹp hơn người. Mối quan hệ vợ chồng thăng hoa nhờ biết cách cảm thông cho nhau. Con giáp này sống có đức, biết cân bằng nội ngoại hai bên nên rất được lòng người lớn tuổi.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 6h sáng mai, Thứ tư (10/05/2023): 3 con giáp sau đề phòng tiền tài hao hụt, tiểu nhân quấy phá, cẩn thận nơi đông người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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