Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp đường làm giàu mở rộng thênh thang, tiền tiêu rủng rỉnh, phú quý vượt bậc nhất tháng 10

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 27/10/2023 tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi Mão sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến con giáp này chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực.

Vận trình tình cảm lại hơi kém. Con giáp này nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bản mệnh cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Tiền bạc có tín hiệu tốt. Bản mệnh là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đón nhận nhiều may mắn trong ngày 27/10. Thời gian này mang lại cho bản mệnh sự ổn định và bình tĩnh, cho phép bản mệnh gặp dữ hoá lành.

Các mối quan hệ trong gia đình trở nên hài hoà, ấm áp. Đây chính là cơ hội tốt để thắt chặt mối quan hệ với các thành viên trong gia đình và giải quyết các mâu thuẫn tồn tại đã lâu.

Bên cạnh đó, sự ổn định trong cuộc sống tăng lên khiến cho người tuổi Tý cảm thấy bình tĩnh và yên tâm hơn. Thời điểm này rất thích hợp để lập kế hoạch dài hạn và đặt ra mục tiêu, vì những nỗ lực của bản mệnh có thể được đền đáp nhiều hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay bạn luôn cố gắng hoàn thành công việc.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn đang đạt những thành tựu tốt, luôn nỗ lực làm việc, cải thiện thời gian chính bản thân.

Tình cảm: Tình cảm bạn cho đi nhiều, nhưng không nhận lại được từ đối phương sự chân thành.

Tài lộc: Muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện tài lộc cần chăm chỉ và cố gắng.

Sức khoẻ: Luôn vui vẻ, hạnh phúc, chú ý giấc ngủ sâu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.