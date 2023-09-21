Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp cẩn thận nơi đông người, đề phòng tiền tài hao hụt, tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 13:05

Đúng 22/9, 3 con giáp sau vận trình tốt xấu đan xen, dễ gặp nhiều điều không may, tiền bạc tiêu tan.

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay vận trình đường tình duyên gặp cản trở đáng lo ngại. 

Công việc: Người tuổi Sửu may mắn hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, làm việc gì tập trung cao độ.   

Tình duyên: Tình cảm đáng lo ngại, thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn của cả hai khó giải quyết, xa nhau. 

Tài lộc: Tài lộc nhờ có đầu óc kinh doanh tốt, nguồn đầu tư sinh lời cao.  

Sức khỏe: Đề phòng các côn trùng nơi du lịch, dễ gây ngứa, đau nhức. 

Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp cẩn thận nơi đông người, đề phòng tiền tài hao hụt, tiểu nhân quấy phá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay ảnh hưởng của hung thần Thiên Quan, tuổi Dậu dễ gặp nhiều điều xui xẻo xảy tới trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể sẽ bị đối thủ chơi xấu gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trước khi đưa ra quyết định.

Vận tài lộc tụt dốc, tiền bạc nhanh chóng tiêu tan, người tuổi này có thể sẽ gặp họa vì sự cả tin của mình. Bản mệnh vô cùng muộn phiền, đây quả là bài học đắt giá dành cho bạn.

Bù lại, tình cảm tốt đẹp giúp vớt vát phần nào vận trình của Dậu trong ngày này.

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong tình yêu, con giáp này có thể yên tâm hơn khi luôn có người ở bên cạnh và tâm đầu ý hợp với mình. Tình yêu cũng giúp cho bản mệnh có thêm động lực phấn đấu trong công việc.

Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp cẩn thận nơi đông người, đề phòng tiền tài hao hụt, tiểu nhân quấy phá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi của 12 con giáp, 22/9 này, vận trình của tuổi Tỵ tốt xấu đan xen, biến động khá bất định, khó lường. Việc tốt nhất bản mệnh có thể làm lúc này là tập trung vào công việc của bản thân, suy nghĩ tích cực rồi mọi việc sẽ dần đi theo hướng tốt lành.

Công việc vừa hoàn thành sẽ lại có trục trặc. Nguyên nhân có thể do tuổi Tỵ chưa có sự chuẩn bị kỹ trước khi gửi đi. Do đó, hãy cẩn trọng hơn trong từng bước kiểm tra công việc hàng ngày của mình.

Vận trình tài lộc cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Đây có thể là thời điểm tuổi Tỵ có nhiều lo lắng, bởi vậy, bản mệnh chi tiêu khá nhiều tiền cho các vấn đề giải trí để thư giãn hay giải tỏa.

Bên cạnh đó, sức khỏe của tuổi Tỵ cũng rơi vào tình trạng kiệt quệ mất cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi khiến con giáp này luôn mệt mỏi, đặc biệt là thời điểm đầu tháng, bản mệnh cần lưu ý chăm sóc bản thân hơn.

Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp cẩn thận nơi đông người, đề phòng tiền tài hao hụt, tiểu nhân quấy phá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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