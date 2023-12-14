Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu (15/12/2023): 3 con giáp có cơ may đổi vận, tài lộc không bao giờ thiếu, lên đời vượng phát, viên mãn vẹn toàn

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thích những công việc thiên về nghệ thuật.

Công việc: Người tuổi Mùi không tránh được những thị phi xung quanh công việc yêu thích.

Tài lộc: Không giỏi kiếm tiền, nhưng biết cách tiết kiệm, chi tiêu hằng ngày.

Sức khoẻ: Dũng cảm chọn bộ môn thể thao mới, vận động thể chất nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong quá trình làm việc, người tuổi Thìn bằng năng lực xã giao thượng thừa của mình, họ có thể gặp được nhiều quý nhân đồng hành với họ đến một tương lai tươi sáng hơn. Người tuổi Thìn thích giải quyết mọi việc bằng ý tưởng độc đáo của riêng mình.

Thời gian này, những người tuổi Thìn sẽ cảm thấy có động lực, tinh thần dám nghĩ dám làm trong mình nổi dậy, giúp họ làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, việc cẩn trọng trong lời nói và hành động là không thể thiếu.

Lưu ý rằng ảnh hưởng của Thái Tuế có thể khiến họ cảm thấy hao tổn sức lực nhanh chóng. Bởi vậy, việc duy trì sức khỏe tốt sẽ giúp họ có nhiều năng lượng để thực hiện các mục tiêu trong công việc, hướng tới sự tiến bộ thuận lợi trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, tuổi Hợi trải qua nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống. Con giáp này được đánh giá cao trong công việc, được giao những nhiệm vụ quan trọng nhờ vào uy tín đã xây dựng từ trước.

Vận trình tài chính của tuổi Hợi cũng đang có những cải thiện đáng kể. Cơ hội mới đang mở ra và đòi hỏi con giáp này phải ra quyết định nhanh chóng, không nên bỏ lỡ. Con giáp này cũng có khả năng giải quyết các vấn đề tài chính, giảm bớt lo lắng về khoản nợ trong thời gian gần đây.

Trong tình cảm, tuổi Hợi đang trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp. Cả những người độc thân và đã có đôi đều có tin vui. Sự gần gũi giữa con giáp này và đối tác có thể đưa đến những quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.