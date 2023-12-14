Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu 15/12/2023, 3 con giáp đảo ngược tình thế, phát tài cực to, đón vận giàu có, phú quý không ngừng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 15/12/2023, tuổi Tỵ có đầu óc thông minh và nhanh trí. Con giáp này nên dễ dàng nắm bắt được ý muốn của lãnh đạo, tìm ra hướng giải quyết công việc đúng đắn và khiến cho cấp trên rất hài lòng.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Vì vậy, nếu có dự định tiến hành một trong những công việc trên thì bản mệnh nên bắt tay vào ngay, còn nếu không thì hãy lùi sang ngày khác để gặp nhiều may mắn hơn.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng có thể đưa ra một số giải pháp khá thú vị trong công việc. Hãy thử trao đổi với đồng nghiệp hoặc cấp dưới và thử áp dụng vào thực tế xem sao. Có thể ý kiến của bản mệnh sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đối với tuổi Hợi, bản mệnh vốn là con giáp được trời ban nhiều phước lành ngay từ khi sinh ra. Con giáp này thường được mệnh danh là người mang số mệnh phú quý, cả đời không cần phải quá lao tâm khổ tứ vẫn no đủ và hạnh phúc.

Chính nhờ tấm lòng bao dung, lương thiện đó, họ luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, họ cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi. Người như vậy đương nhiên sẽ luôn được yêu quý, cho đi rồi sẽ được nhận lại, tích đức tích phúc sâu dày.

Cũng chẳng cần phải chờ đợi quá lâu, ngay trong thời gian này, Hợi đã có thể cảm nhận được vận may của bản thân tăng lên khá rõ. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, vận khí của Hợi ngày càng trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Công việc tiến triển tốt, tạo đà tăng thêm thu nhập, tiền bạc dư dả hơn trước. Một số người có cơ hội thay đổi công việc hoặc nhận được lời mời hợp tác. Nếu phù hợp với chuyên môn hoặc sở thích thì Hợi nên nắm chắc cơ hội.

Người làm kinh doanh buôn bán có cơ hội đầu tư tốt giúp bản mệnh gặt hái thành tựu lớn. Hợi ngày càng củng cố được uy tín của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng vọt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ giỏi chia sẻ, biết cách hàn gắn vết thương sau những chuyện cũ.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc tiến đến nhiều niềm vui, bạn hiểu rõ những gì bản thân theo đuổi.

Tình cảm: Tình yêu không để người khác thao túng, cùng nhau phát triển và sống cùng nhau những ngày trọn vẹn.

Tài lộc: Mong ước thu nhập tăng lên, cố gắng giành lấy những gì thuộc về bản thân.

Sức khỏe: Không lắng nghe, cơ thể ốm yếu do chưa biết cách chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.