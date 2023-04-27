Đúng 6h sáng mai, thứ Năm ngày 27/4/2023: 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở tháng 4 TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tháng 5 tậu nhà mua xe

Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. ‏

‏Trong tháng 4, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Trong ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra không mấy thuận lợi. Dự đoán người tuổi này sẽ tự chuốc họa vào thân do bản tính bất cẩn, chểnh mảng. Cơ hội thể hiện năng lực bản thân không phải là không có nhưng nếu không có sự nhạy bén thì sẽ vụt mất ngay.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Chính vì bản tính cả nể mà con giáp này chi tiêu quá đà khi đầu tháng đầy túi, cuối tháng rỗng túi. Tốt nhất là hãy lên kế hoạch chi tiêu ngay từ đầu tháng để không bị hao hụt tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Người đã lập gia đình dường như tháo gỡ xong khúc mắc, hiểu lầm trong thời gian quan. Người độc thân dần chân thành hơn trong mối quan hệ với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của Tuổi Hợivào Thứ Năm 27/04/2023 này bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Hợi sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà Tuổi Hợi đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với thành viên trong gia đình vì chuyện tình cảm của mình. Cha mẹ lúc nào cũng mong con có nơi chốn ấm êm nhưng quan điểm của con giáp này có phần khác biệt, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Hãy bình tĩnh giải thích và thuyết phục những người yêu thương mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.