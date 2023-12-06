Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 7/12/2023: 3 con giáp công việc hanh thông, vượng đường tài lộc, cả đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 16:05

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 3 tuổi sau giàu to bất chấp, sự nghiệp đổi vận, vàng bạc đổ về chất đầy két.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay đưa ra nhiều giải thuyết, thuyết phục đối tác.     

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân chưa có nhiều khởi sắc, nhưng giỏi lí lẽ, thuyết phục khách hàng.

Tình cảm: Tình cảm bạn biết bao dung, tha thứ những chuyện vụn vặt.  

Tài lộc: Vun vén, chắc chiu những khoản thu nhập bản thân làm ra.

Sức khoẻ: Ăn thêm các món ăn giàu dinh dưỡng, bồ bổ cơ thể khi làm việc vắt kiệt sức. 

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 7/12/2023: 3 con giáp công việc hanh thông, vượng đường tài lộc, cả đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Bản chất của con giáp tuổi Thìn là người mạnh mẽ, quyết đoán. Người tuổi này tài năng, cầu tiến và luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bằng những nỗ lực không ngừng, họ ngày càng thành công trong sự nghiệp, tiến gần hơn tới một cuộc sống giàu có.

Tuy hiện tại con giáp tuổi này còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần lạc quan, tích cực, họ sẽ sớm vươn lên trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ 7/12, tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp tuổi Thìn thành công trong công việc. Đồng thời, họ cũng có thể giúp đỡ được bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh mình khiến cho phúc đức, vận may tiếp tục được trao truyền.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 7/12/2023: 3 con giáp công việc hanh thông, vượng đường tài lộc, cả đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Mùi dễ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Trong mọi trường hợp, hãy luôn cư xử trung thực với mọi người, tránh dối trá, lừa gạt.

Quá trình giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác kém hiệu quả, có thể ảnh hưởng tới tiến trình công việc, thậm chí bản mệnh có thể sẽ phải tăng ca cho kịp tiến độ.

Ngoài ra, việc chi tiêu cho các kế hoạch lớn nên đặc biệt thận trọng. Khả năng cao là bạn bè sẽ tìm đến đề nghị hợp tác làm ăn với bản mệnh, tốt nhất không nên tham gia, vì rủi ro tiềm ẩn quá lớn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 7/12/2023: 3 con giáp công việc hanh thông, vượng đường tài lộc, cả đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tài lộc cuồn cuộn, chính thức đổi đời phú quý, cuộc sống sung sướng như tiên

7 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tài lộc cuồn cuộn, chính thức đổi đời phú quý, cuộc sống sung sướng như tiên

7 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp sau được quý nhân âm thầm giúp đỡ, hết tiền lại có, tài lộc vô biên, luôn thành công ở nhiều khía cạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 25 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực