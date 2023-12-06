Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 7/12/2023: 3 con giáp công việc hanh thông, vượng đường tài lộc, cả đời giàu sang

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay đưa ra nhiều giải thuyết, thuyết phục đối tác.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân chưa có nhiều khởi sắc, nhưng giỏi lí lẽ, thuyết phục khách hàng.

Tài lộc: Vun vén, chắc chiu những khoản thu nhập bản thân làm ra.

Sức khoẻ: Ăn thêm các món ăn giàu dinh dưỡng, bồ bổ cơ thể khi làm việc vắt kiệt sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bản chất của con giáp tuổi Thìn là người mạnh mẽ, quyết đoán. Người tuổi này tài năng, cầu tiến và luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bằng những nỗ lực không ngừng, họ ngày càng thành công trong sự nghiệp, tiến gần hơn tới một cuộc sống giàu có.

Tuy hiện tại con giáp tuổi này còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần lạc quan, tích cực, họ sẽ sớm vươn lên trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ 7/12, tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp tuổi Thìn thành công trong công việc. Đồng thời, họ cũng có thể giúp đỡ được bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh mình khiến cho phúc đức, vận may tiếp tục được trao truyền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Mùi dễ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Trong mọi trường hợp, hãy luôn cư xử trung thực với mọi người, tránh dối trá, lừa gạt.

Quá trình giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác kém hiệu quả, có thể ảnh hưởng tới tiến trình công việc, thậm chí bản mệnh có thể sẽ phải tăng ca cho kịp tiến độ.

Ngoài ra, việc chi tiêu cho các kế hoạch lớn nên đặc biệt thận trọng. Khả năng cao là bạn bè sẽ tìm đến đề nghị hợp tác làm ăn với bản mệnh, tốt nhất không nên tham gia, vì rủi ro tiềm ẩn quá lớn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.