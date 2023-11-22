Đúng 6h sáng mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp gặt hái tài lộc, đổi đời vào cuối ngày, làm gì cũng hanh thông hơn người

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đã dung hòa được nhiều ý tưởng hay, tổng hợp lại thành các ý tưởng táo bạo.

Tình cảm: Tình cảm đã có nhiều nơi lãng mạn hẹn hò cùng nhau, luôn chú tâm vào công việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc luôn tính trước, làm việc cẩn thận.

Tài lộc: Nguồn tài chính đang được nhiều người giúp đỡ vượt qua.

Sức khoẻ: Quan tâm bản thân nhiều hơn, hạn chế ăn uống cay nóng, các món chứa nhiều tinh bột.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp, tuổi Dậu là người có tính cách ổn định, điềm tĩnh và chịu thương chịu khó. Đúng 23/11/2023 sẽ là "cơ hội vàng" để con giáp này có những bước tiến ổn định trong công việc, cuộc sống. Những người sinh ra dưới bản mệnh này thường chú ý đến tiểu tiết và có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Nếu người tuổi Dậu tiếp tục làm việc chăm chỉ và kiên trì theo đuổi đến cùng, họ sẽ đạt được thành công lâu dài. Vì vậy, con giáp này biết rằng chỉ có nỗ lực không ngừng nghỉ thì họ mới có thể đạt được mục tiêu của mình.

Để có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh và đường tình duyên rạng rỡ, tuổi Dậu nên kiên nhẫn, bình tĩnh và cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi những khó khăn ngắn hạn. Con giáp này cần tập trung vào mục tiêu đã đề ra và tìm giải pháp thiết thực thì những nỗ lực của họ mới đạt được kết quả tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 23/11/2023 tuổi Thân thường phải đối diện sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc. Tuy nhiên, điều đáng buồn là sự cạnh tranh này thường không fairplay, đem lại sự căng thẳng và mệt mỏi cho bản mệnh, thậm chí phải chịu đựng nhiều điều không công bằng.

Trong những thời điểm khó khăn ở công việc hiện tại, quan trọng hơn hết là con giáp này nên tự kiểm điểm để xác định nguyên nhân của vấn đề và tìm cách để giải quyết. Đừng bao giờ trốn tránh hoặc đổ lỗi cho người khác, mà hãy đối mặt với thách thức và học từ những sai lầm.

Bù lại, con giáp này lại may mắn với một hậu phương gia đình vững vàng. Dù cuộc sống xã hội có khó khăn đến đâu, tuổi Thân luôn cảm thấy an tâm và thư thái khi quay về ngôi nhà của mình.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.