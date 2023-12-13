Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 14/12/2023: 3 con giáp khó khăn sinh cơ hội, cầu tài tài đến, cầu lộc trời cho, công việc thăng tiến không ai bằng

Tài lộc: Duy trì các khoản chi tiêu, cẩn thận đầu tư sai chỗ.

Sức khoẻ: Hệ miễn dịch trước bệnh cúm không cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là người hiền lành, nhạy cảm và luôn dành tình yêu lớn cho gia đình. Họ sống tình cảm, biết cách quan tâm đến người khác và cố gắng bảo vệ sự hòa thuận trong gia đình. Những người tuổi Mùi thường khao khát một cuộc sống ấm áp và ổn định.

Từ ngày 14/12, sự kiên nhẫn và chăm chỉ của người tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng. Con giáp này không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó mà còn có cơ hội thăng tiến và tăng lương tại nơi làm việc. Trong mối quan hệ với người xung quanh, tuổi Mùi cần chú ý hơn đến việc xây dựng gia đình và các mối quan hệ để cuộc sống lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Trong giai đoạn này, những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Mùi nên học cách bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình và giao tiếp tốt hơn với người khác. Đồng thời, con giáp này cũng có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án phát triển cá nhân để tạo nền tảng vững chắc hơn cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 14/12/2023, vận trình ngày mới của tuổi Hợi sáng bừng, gặt hái được không ít thành quả tốt lành. Bản mệnh duy trì được lối làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán nên có thể thăng tiến xa trên con đường sự nghiệp. Song nên giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị.

Tài vận trong ngày cũng có xu hướng tăng nhẹ với người làm công ăn lương nhờ các khoản thưởng nóng, thưởng doanh thu. Người kinh doanh sẽ khá là vất vả vì có nhiều đơn hàng mới, nhưng bù lại lợi nhuận thu về rất xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi cũng đón nhận tin vui. Trạng thái tinh thần của bản mệnh càng thêm phơi phới. Gia đình yên ấm, gia đạo an vui đã tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho bản mệnh phấn đấu vì sự nghiệp, vì mục tiêu cá nhân.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.