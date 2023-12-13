Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 14/12/2023: 3 con giáp khó khăn sinh cơ hội, cầu tài tài đến, cầu lộc trời cho, công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 16:33

Đúng 6h ngày 14/12, 3 con giáp có số hưởng lộc, giàu sang thịnh vượng, không ngừng gánh vàng gánh bạc vào nhà.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mai 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất nụ cười xinh, tính tình dễ mến.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc chỉ bảo cộng sự chu đáo, tận tình.

Tình cảm: Tình yêu nhiều người thích, bạn có tình yêu lãng mạn.

Tài lộc: Duy trì các khoản chi tiêu, cẩn thận đầu tư sai chỗ.

Sức khoẻ: Hệ miễn dịch trước bệnh cúm không cao. 

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 14/12/2023: 3 con giáp khó khăn sinh cơ hội, cầu tài tài đến, cầu lộc trời cho, công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi là người hiền lành, nhạy cảm và luôn dành tình yêu lớn cho gia đình. Họ sống tình cảm, biết cách quan tâm đến người khác và cố gắng bảo vệ sự hòa thuận trong gia đình. Những người tuổi Mùi thường khao khát một cuộc sống ấm áp và ổn định.

Từ ngày 14/12, sự kiên nhẫn và chăm chỉ của người tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng. Con giáp này không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó mà còn có cơ hội thăng tiến và tăng lương tại nơi làm việc. Trong mối quan hệ với người xung quanh, tuổi Mùi cần chú ý hơn đến việc xây dựng gia đình và các mối quan hệ để cuộc sống lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Trong giai đoạn này, những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Mùi nên học cách bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình và giao tiếp tốt hơn với người khác. Đồng thời, con giáp này cũng có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án phát triển cá nhân để tạo nền tảng vững chắc hơn cho tương lai.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 14/12/2023: 3 con giáp khó khăn sinh cơ hội, cầu tài tài đến, cầu lộc trời cho, công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 14/12/2023, vận trình ngày mới của tuổi Hợi sáng bừng, gặt hái được không ít thành quả tốt lành. Bản mệnh duy trì được lối làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán nên có thể thăng tiến xa trên con đường sự nghiệp. Song nên giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị.

Tài vận trong ngày cũng có xu hướng tăng nhẹ với người làm công ăn lương nhờ các khoản thưởng nóng, thưởng doanh thu. Người kinh doanh sẽ khá là vất vả vì có nhiều đơn hàng mới, nhưng bù lại lợi nhuận thu về rất xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi cũng đón nhận tin vui. Trạng thái tinh thần của bản mệnh càng thêm phơi phới. Gia đình yên ấm, gia đạo an vui đã tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho bản mệnh phấn đấu vì sự nghiệp, vì mục tiêu cá nhân.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 14/12/2023: 3 con giáp khó khăn sinh cơ hội, cầu tài tài đến, cầu lộc trời cho, công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12): 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12): 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12), 3 con giáp sau vàng bạc dát khắp người, tiền tình đều đỏ thắm, tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 45 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 50 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 8 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 52 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng