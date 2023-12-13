Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 14/12, 3 con giáp liên tục gặp may, vàng bạc đầy nhà, đổi đời giàu sang sung túc

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 14/12/2023, tuổi Dậu không nên xen vào chuyện của người khác bởi đó là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã trong ngày. Mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm, thậm chí còn gây tổn thất tiền bạc.

Tuổi Dậu được nhắc nhở cần dành thêm thời gian cho nửa kia để gìn giữ hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Nếu ban ngày bản mệnh đã bận rộn với công việc rồi thì buổi tối có thể bớt ra vài phút nói chuyện, tâm sự. Mối quan hệ nếu không được vun đắp, bồi dưỡng mỗi ngày sẽ khó khăng khít và bền chặt được.

Con giáp này khó tránh khỏi việc bị ai đó gièm pha, nói xấu sau lưng. Tuy nhiên chính vì họ ở phía sau nên bản mệnh cũng chẳng phải quan tâm, bận tâm quá nhiều làm gì, chỉ cần biết bản thân vẫn đang cố gắng làm điều tốt đẹp, cống hiến hết mình và có trách nhiệm là đủ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão luôn có tố chất của người lãnh đạo khi làm việc.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không thích ai đó làm ảnh hưởng đến tiến đến những ngày thành công rực rỡ.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm mặn mà, cả hai luôn muốn hạnh phúc vun vén, trọn vẹn dài lâu.

Tài lộc: Bạn đang kiểm soát tài chính tốt, làm việc gì cũng có khoản tiết kiệm.

Sức khoẻ: Tinh thần bạn đang tốt, làm việc tràn đầy năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.