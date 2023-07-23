Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (24/7/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão suy nghĩ chân thành và chính trực.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ một cách chân thành giữa hai bạn sẽ giữ cho tình cảm luôn ngọt ngào và tràn đầy niềm tin.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, bạn đừng sợ đối mặt với thử thách, hãy kiên nhẫn và quyết tâm để đạt được thành công.

Tài Lộc: Tập trung vào việc tiết kiệm và định hướng đúng cách để tăng thu nhập, với quyết định đầu tư mạo hiểm và hãy đầu tư vào những dự án có triển vọng tốt.

Sức Khoẻ: Hãy dành thời gian tập luyện đều đặn, ăn uống lành mạnh và kiểm soát căng thẳng sẽ giúp bạn duy trì cân bằng tinh thần và cơ thể khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 24/7/2023 hôm nay, tuổi Dậu khẳng định được vị thế trong tập thể. Con giáp này không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn có thể giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, vướng mắc.

Tuổi Dậu cũng hoàn toàn có thể yêu cầu một vị trí cao hơn trong công việc. Chắc hẳn cấp trên cũng đã nhìn thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh suốt thời gian qua và sẵn sàng dành cho một cơ hội được cất nhắc.

Tình cảm của con giáp này với nửa kia của mình đang trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Đây chính là lý do khiến luôn tin tưởng vào tương lai, dù đang đối diện với khó khăn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có tính cách linh hoạt, dễ thích nghi, sống tình cảm. Không những thế, bản mệnh còn khá kiên trì trong cuộc sống và công việc. Bản mệnh chịu được áp lực cao, không dễ dàng bỏ cuộc. Họ dám làm dám chịu, có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh.

Thời gian tới, tuổi Tý có thể đón nhận nhiều vận may, gia đạo hanh thông, sự nghiệp phất lên vù vù. Bản mệnh nên chủ động hơn trong công việc, không nên ngồi lì một chỗ để chờ cơ hội tới.

Người làm ăn kinh doanh có thể gặp được đối tác uy tín. Trong tương lai gần, bản mệnh có thể vượt lên chính mình, đạt được nhiều thành tích tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.