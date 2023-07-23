Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (24/7/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 23/07/2023 23:34

Đúng sáng mai, 3 con giáp này có cát tinh chiếu mệnh, tài vận thay đổi không ngờ.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão suy nghĩ chân thành và chính trực. 

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, bạn đừng sợ đối mặt với thử thách, hãy kiên nhẫn và quyết tâm để đạt được thành công.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ một cách chân thành giữa hai bạn sẽ giữ cho tình cảm luôn ngọt ngào và tràn đầy niềm tin.

Tài Lộc: Tập trung vào việc tiết kiệm và định hướng đúng cách để tăng thu nhập, với quyết định đầu tư mạo hiểm và hãy đầu tư vào những dự án có triển vọng tốt.

Sức Khoẻ: Hãy dành thời gian tập luyện đều đặn, ăn uống lành mạnh và kiểm soát căng thẳng sẽ giúp bạn duy trì cân bằng tinh thần và cơ thể khỏe mạnh.

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (24/7/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 24/7/2023 hôm nay, tuổi Dậu khẳng định được vị thế trong tập thể. Con giáp này không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn có thể giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, vướng mắc.

Tuổi Dậu cũng hoàn toàn có thể yêu cầu một vị trí cao hơn trong công việc. Chắc hẳn cấp trên cũng đã nhìn thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh suốt thời gian qua và sẵn sàng dành cho một cơ hội được cất nhắc.

Tình cảm của con giáp này với nửa kia của mình đang trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Đây chính là lý do khiến luôn tin tưởng vào tương lai, dù đang đối diện với khó khăn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (24/7/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý có tính cách linh hoạt, dễ thích nghi, sống tình cảm. Không những thế, bản mệnh còn khá kiên trì trong cuộc sống và công việc. Bản mệnh chịu được áp lực cao, không dễ dàng bỏ cuộc. Họ dám làm dám chịu, có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh.

Thời gian tới, tuổi Tý có thể đón nhận nhiều vận may, gia đạo hanh thông, sự nghiệp phất lên vù vù. Bản mệnh nên chủ động hơn trong công việc, không nên ngồi lì một chỗ để chờ cơ hội tới.

Người làm ăn kinh doanh có thể gặp được đối tác uy tín. Trong tương lai gần, bản mệnh có thể vượt lên chính mình, đạt được nhiều thành tích tốt. 

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (24/7/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai (24/7/2023): 3 con giáp hưng thịnh nhất ngày, hoan hỷ đón lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai (24/7/2023): 3 con giáp hưng thịnh nhất ngày, hoan hỷ đón lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Theo tử vi ngày mới, vận trình của 3 con giáp sau sẽ biến chuyển vô cùng khởi sắc và may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'