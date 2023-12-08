Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy 9/12, 3 con giáp vận mệnh rực sáng, phất lên bất ngờ, nhận tiền tỷ đầu ngày, phát lộc cho đến cuối năm

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 9/12/2023, tuổi Hợi nhắc nhở chớ quyết định điều gì khi không có được sự tỉnh táo và sáng suốt, nhất là các vấn đề liên quan tới tiền bạc nếu không muốn sai lầm nhất thời sẽ khiến bản mệnh phải trả giá đắt.

Trong khi đó, người độc thân mải phấn đấu cho sự nghiệp và làm giàu nên bỏ lỡ không ít cơ hội. Thế nhưng nếu bản mệnh cảm thấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc dài lâu thì cũng không cần gượng ép bản thân. Hãy cứ suy nghĩ lạc quan và dành thời gian hoàn thiện, yêu thương bản thân trước.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi gặp nhiều nỗi buồn. Các cặp đôi, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn ngay từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Cách hành xử của cả hai đều khiến mối quan hệ thêm phần căng thẳng, cả bản mệnh và đối phương đều cần kiểm điểm bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi trong 12 con giáp thì những người tuổi Dần luôn là con giáp thông minh hơn người càng chăm chỉ càng giàu có. Người tuổi Dần chính là con giáp càng già càng giàu, cuộc sống chẳng bao giờ lo túng thiếu.

Tử vi cho biết trong ngày mới 9/12 những người tuổi Dần là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Họ có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng.

Cuộc sống của họ đa màu sắc và rất thực tế. Nếu họ ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Dần rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Thời gian này, dù tuổi Dần có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Dậu cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 9/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý phú quý đến bất ngờ, tưng bừng.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc gì cũng tỉ mỉ, chăm chỉ kiểm tra chi tiết từng công việc.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm luôn vững tin vào đối phương dù cho có chuyện gì không vui xảy ra.

Tài lộc: Nguồn kinh phí cho những chuyến đi ngày càng cao.

Sức khỏe: Công việc ổn định, làm việc nhanh chóng, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.