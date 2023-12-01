Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy 2/12/2023: 3 con giáp vận đỏ như son, đón cát tinh mở đường, gánh hết tiền của về nhà

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Tý rất dễ vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Thay vì nổi nóng, bản mệnh cần bình tĩnh trình bày suy nghĩ của mình, như vậy thì công việc mới tiến triển được.

May mắn là quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia hết sức yên bình. Nếu gặp bế tắc trong công việc tuổi Tý có thể trò chuyện với nửa kia, chắc chắn đối phương sẽ sẵn sàng lắng nghe và đưa cho bản mệnh những lời gợi ý hữu ích.

Việc làm ăn, kinh doanh cũng cần hết sức cẩn thận trong ngày này. Bản mệnh có thể phải chịu sự chơi xấu của đối thủ cạnh tranh. Con giáp này được khuyên nên giữ đầu óc tỉnh táo để không nghe theo lời đồn thổi không đáng tin cậy.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tình hình tài chính rực rỡ như mong đợi, nhìn chung bạn thoát khỏi được những lo toan, bộn bề trước đây.

Người tuổi Mão luôn là con giáp sống thực tế, chăm chỉ, thường xuyên có thành tích trong sự nghiệp, dám nghĩ dám làm trong công việc, tháng 12/2023 là cơ hội tốt để người tuổi Mão thể hiện hoài bão của mình.

Đúng 2/12/2023 sẽ có một ngôi sao song hành trong cuộc đời của họ, tài vận của họ nhờ đó nên rất thịnh vượng, chỉ cần làm việc chăm chỉ, bạn sẽ tiếp tục đạt được những đột phá.

Thời gian này, khả năng của bạn đã được cải thiện rất nhiều, và khả năng đương đầu với thử thách của bạn cũng không ngừng được nâng cao, được sự phù hộ của thần Tài, những điều hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay chú tâm vào công việc bản thân theo đuổi.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc cân nhắc những việc đã làm, chú tâm thực hiện tốt.

Tình cảm: Tình cảm hiện tại dù cho bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng.

Tài lộc: Luôn dành nhiều tiền bạc vào những công việc chưa phù hợp.

Sức khoẻ: Ăn khoẻ, nhưng cố gắng nhai chậm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.