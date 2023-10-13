Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy (14/10): 3 con giáp vượng phát tài lộc, công danh thăng tiến, làm gì cũng như ý

Tử vi thứ Bảy ngày 14/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần làm việc cầu tiến, luôn quan tâm đến những yêu cầu quan trọng.

Tình cảm: Bạn luôn thích những cuộc vui trong lần hẹn hò cùng đối phương.

Công việc: Người tuổi Dần đang đổi mới công việc, cầu tiến với những gì bản thân đạt được.

Tài lộc: Tài lộc đang có nhiều thay đổi mới, vận trình thay đổi mới.

Sức khoẻ:.Cơ thể cần nghỉ ngơi khi bạn làm việc liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong giai đoạn nửa cuối tháng 10, nhiều phương diện trong cuộc sống của người tuổi Tỵ có sự khởi sắc. Công việc vất vả nhiều áp lực nhưng lại mang lại thành quả xứng đáng với công sức mà bản mệnh bỏ ra.

Tài vận của tuổi Tỵ tăng lên, tình hình kinh doanh lý tưởng. Khi tiền vào túi, con giáp này không nên lơ là. Bản mệnh cần quản lý tiền một cách hợp lý để gia tăng tích lũy cho tương lai. Ngoài công danh như ý, tiền tài thịnh vượng, chuyện tình cảm của tuổi Tỵ trong giai đoạn này cũng êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 14/10/2023 hôm nay đem lại tin tốt về công việc cho tuổi Thìn. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Thu nhập của tuổi Thìn cũng tăng lên. Bản mệnh không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, con giáp này còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bản mệnh đang làm nghề tự do.

Vận trình tình cảm bình ổn. Mối quan hệ giữa cặp đôi đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Con giáp này luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bản mệnh không quá quan tâm.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.