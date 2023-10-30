Đúng 6h sáng mai, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp có số phát tài phát lộc, tiền bạc dư dả, mở cửa gánh vàng gánh bạc vào nhà

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 18:33

Tử vi ngày 31/10/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau tự mình vươn lên đổi vận đổi đời, công đanh thăng tiến, tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 31/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu mệt mỏi vì công việc, cố gắng giữ sức khỏe.   

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc rất cố gắng, nhưng trở ngại lại đến thường xuyên, bạn không thể tự giải quyết định.

Tình cảm: Tình cảm đã có những ổn định, sau những ngày trải qua mâu thuẫn khó giải quyết.

Tài lộc: Thay đổi mức tài lộc, bạn đã tính được bước đi mới trong tương lai.  

Sức khoẻ: Uống nhiều nước ngọt, không tốt cho dạ dày. 

Đúng 6h sáng mai, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp có số phát tài phát lộc, tiền bạc dư dả, mở cửa gánh vàng gánh bạc vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi có tính cách tương đối lười nhác, thích hưởng thụ, an yên thế nhưng vận khí của họ lại đặc biệt tốt. Họ có thể gặp may mắn bất ngờ như trúng thưởng, ngay cả đầu tư cho vui cũng sinh lời, có lãi.

Thực chất, tuổi Hợi rất giỏi quan sát, đến thời điểm mấu chốt có thể quyết định rất dứt khoát, làm việc rất năng nổi, nghiêm túc. Cho nên, chuyện tuổi Hợi có thể giàu có nhanh chóng tuyệt đối không phải chuyện lạ thường. Ở cùng người tuổi Hợi, mọi người thậm chí còn có cảm giác vận khí cũng càng ngày càng tốt hơn.

Đúng 6h sáng mai, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp có số phát tài phát lộc, tiền bạc dư dả, mở cửa gánh vàng gánh bạc vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 31/10/2023 tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi Mão sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến con giáp này chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực.

Tiền bạc có tín hiệu tốt. Bản mệnh là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Vận trình tình cảm lại hơi kém. Con giáp này nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bản mệnh cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Đúng 6h sáng mai, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp có số phát tài phát lộc, tiền bạc dư dả, mở cửa gánh vàng gánh bạc vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa ngày mai (31/10/2023), 3 con giáp này biến nguy thành an, được Thần Tài chỉ điểm, vận may không dứt

Đúng 12 giờ trưa ngày mai (31/10/2023), 3 con giáp này biến nguy thành an, được Thần Tài chỉ điểm, vận may không dứt

Theo tử vi 2023, đúng 12 giờ trưa ngày mai (31/10/2023), 3 con giáp có cơ hội đổi đời, giàu lên nhanh chóng, đếm tiền mỏi tay

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