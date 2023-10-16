Đúng 6h sáng mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp gặp nhiều may mắn, bản mệnh thăng hoa, có thêm động lực để phát triển sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 16:05

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 17/10/2023, 3 con giáp sau sự nghiệp được nâng tầm cao mới, rất tự tin và quyết đoán trong các quyết định của mình.

Tuổi Dần 

Tuổi Dần đang đối diện với một vận khí cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng về cách bạn tương tác với đồng nghiệp và đồng đội. Xu hướng chèn ép và độc đoán có thể gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc và hòa khí ở tập thể. Hãy cởi mở, linh hoạt hơn trong việc thể hiện quan điểm và suy nghĩ của bạn, điều này có thể giúp cải thiện tình hình công việc của bạn.

Trong mặt tình cảm, có sự xuất hiện của Thoái vận tạo nên tuổi Dần gặp khó khăn trong việc thu hút người khác giới. Điều này có thể khiến bạn cảm nhận sự khác biệt trong mối quan hệ. Hãy nhớ rằng tình yêu và hôn nhân thường phải trải qua sự hiểu biết và thích nghi, và không luôn giống như tưởng tượng ban đầu. Điều quan trọng là học cách thấu hiểu và đối diện với những thay đổi trong tình cảm.

Đúng 6h sáng mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp gặp nhiều may mắn, bản mệnh thăng hoa, có thêm động lực để phát triển sự nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Đúng 17/10, người tuổi Ngọ thường rất thông minh và có khả năng tư duy sắc bén. Khả năng này giúp họ nhanh chóng nắm bắt thông tin và giải quyết các vấn đề phức tạp.

Con giáp tuổi Ngọ thường rất tự tin và quyết đoán trong các quyết định của mình. Họ không sợ đối mặt với khó khăn và sẵn sàng thử nghiệm những cách tiếp cận mới.

Những người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, nhận được nhiều sự giúp đỡ. Điều này giúp họ có thêm động lực để phát triển sự nghiệp.

Chỉ cần con giáp này làm việc tích cực và đừng lơ là, họ sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội và tăng thu nhập.

Sự nghiệp của một số người tuổi Ngọ thậm chí sẽ được nâng tầm cao mới. Một số người sẽ được thăng chức hoặc chuyển đến làm việc ở một công ty, tổ chức mới. Tất nhiên, người tuổi này cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân, đừng làm mất lòng người khác. Nếu không, họ sẽ đánh mất cơ hội.

Đúng 6h sáng mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp gặp nhiều may mắn, bản mệnh thăng hoa, có thêm động lực để phát triển sự nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 17/10/2023, tuổi Tuất tìm ra cách gây ấn tượng với lãnh đạo. Rất có thể cấp trên sẽ phân công cho bản mệnh nhiệm vụ trọng đại giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn.

Con giáp này hãy tin tưởng hơn nữa vào khả năng của chính mình. Dù người ngoài bàn ra tán vào thế nào đi nữa, chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ để hoàn thành cho tốt thì sẽ khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Đúng 6h sáng mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp gặp nhiều may mắn, bản mệnh thăng hoa, có thêm động lực để phát triển sự nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay, thứ Hai (16/10/2023): 3 con giáp chuyển mình mạnh mẽ, một bước lên hương, giàu sang đạt đỉnh

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay, thứ Hai (16/10/2023): 3 con giáp chuyển mình mạnh mẽ, một bước lên hương, giàu sang đạt đỉnh

Đúng giờ Ngọ hôm nay (16/10), 3 con giáp sau làm gì cũng mã đáo thành công, tiền bạc dư dả dựa vào công sức của chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 6 giờ 50 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 7 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 8 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc