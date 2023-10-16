Đúng 6h sáng mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp gặp nhiều may mắn, bản mệnh thăng hoa, có thêm động lực để phát triển sự nghiệp

Tuổi Dần đang đối diện với một vận khí cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng về cách bạn tương tác với đồng nghiệp và đồng đội. Xu hướng chèn ép và độc đoán có thể gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc và hòa khí ở tập thể. Hãy cởi mở, linh hoạt hơn trong việc thể hiện quan điểm và suy nghĩ của bạn, điều này có thể giúp cải thiện tình hình công việc của bạn.

Trong mặt tình cảm, có sự xuất hiện của Thoái vận tạo nên tuổi Dần gặp khó khăn trong việc thu hút người khác giới. Điều này có thể khiến bạn cảm nhận sự khác biệt trong mối quan hệ. Hãy nhớ rằng tình yêu và hôn nhân thường phải trải qua sự hiểu biết và thích nghi, và không luôn giống như tưởng tượng ban đầu. Điều quan trọng là học cách thấu hiểu và đối diện với những thay đổi trong tình cảm.

Đúng 17/10, người tuổi Ngọ thường rất thông minh và có khả năng tư duy sắc bén. Khả năng này giúp họ nhanh chóng nắm bắt thông tin và giải quyết các vấn đề phức tạp.

Con giáp tuổi Ngọ thường rất tự tin và quyết đoán trong các quyết định của mình. Họ không sợ đối mặt với khó khăn và sẵn sàng thử nghiệm những cách tiếp cận mới.

Những người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, nhận được nhiều sự giúp đỡ. Điều này giúp họ có thêm động lực để phát triển sự nghiệp.

Chỉ cần con giáp này làm việc tích cực và đừng lơ là, họ sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội và tăng thu nhập.

Sự nghiệp của một số người tuổi Ngọ thậm chí sẽ được nâng tầm cao mới. Một số người sẽ được thăng chức hoặc chuyển đến làm việc ở một công ty, tổ chức mới. Tất nhiên, người tuổi này cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân, đừng làm mất lòng người khác. Nếu không, họ sẽ đánh mất cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 17/10/2023, tuổi Tuất tìm ra cách gây ấn tượng với lãnh đạo. Rất có thể cấp trên sẽ phân công cho bản mệnh nhiệm vụ trọng đại giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn.

Con giáp này hãy tin tưởng hơn nữa vào khả năng của chính mình. Dù người ngoài bàn ra tán vào thế nào đi nữa, chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ để hoàn thành cho tốt thì sẽ khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.