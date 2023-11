Đúng 6h sáng mai, Chủ nhật 19/11: 3 con giáp tiền tài đại phát, giàu sang ngút trời, hồng phúc tề thiên, làm gì cũng hanh thông thuận lợi

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người tuổi Mão sẽ trải qua ngày cuối tuần vui vẻ, tài lộc và vận may của họ sẽ biến thành cầu vồng. Trong giai đoạn này, vận may của họ sẽ đạt đến tầm cao mới. Đặc biệt, trong sự nghiệp hay tài chính, họ đều sẽ nhận được những điều may mắn bất ngờ.

Tuổi Mão được trời phú cho khả năng nhìn xa trông rộng và có thể nắm bắt một số cơ hội có một không hai. Những quyết định của họ sẽ rất sáng suốt và tạo ra của cải cho họ. Trong thời gian tới những người tuổi Mão họ có thể nhận thêm thu nhập, có thể từ các khoản đầu tư, tiền thưởng hoặc các khoản thu nhập bất ngờ khác. Trong giai đoạn này, tuổi Mão cần n

ắm bắt cơ hội một cách thận trọng nhưng lạc quan, ví của họ sẽ chứa đầy của cải.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 19/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi dù bản thân còn những khó khăn, nhưng bạn vẫn cố gắng hoàn thành trong khả năng cho phép.

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Hợi dù có những việc bạn không thể cải thiện, nhưng vẫn cố gắng tìm cách.

Tình cảm: Tình cảm khiến cho cả hai mệt mỏi, bạn có những quyết định làm cho đối phương bất ngờ.

Tài lộc: Tài chính hạn hẹp nhưng tiêu xài hoang phí, không đủ chi

Sức khoẻ: Nhỏ mắt khi làm việc quá lâu.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.