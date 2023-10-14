Đúng 6h sáng mai, Chủ nhật (15/10): 3 con giáp số mệnh vàng 10, đường làm giàu mở rộng thênh thang, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Tử vi ngày 15/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đã học cách cải thiện công việc, luôn trau dồi kĩ năng.

Tình cảm: Tình cảm đã có những lúc vui vẻ, tuy nhiên hãy kiên nhẫn giải thích cùng đối phương khi cả hai chưa thấu hiểu.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn luôn cải thiện công việc, bạn biết cách trau dồi kĩ năng.

Tài lộc: Nguồn tài chính đang tốt dần lên, bạn học cách cải thiện nguồn thu nhập tổt.

Sức khoẻ: Bạn đã biết cách chăm sóc bản thân, luôn mang nước ép uống khi đi làm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu ngay thẳng, thật thà nhưng đôi lúc lại tỏ ra thiển cận, chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt mà hiếm khi tính đến lợi ích lâu dài.

Nhìn chung, người tuổi Sửu thông minh, ham học từ nhỏ. Khi trưởng thành, bản mệnh thường thành đạt trong công việc và sớm có được sự nghiệp ổn định.

Người làm kinh doanh, buôn bán gặp may mắn hơn trong ngày Chủ nhật 15/10. Bản mệnh chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng lại liên tiếp nhận được những cơ hội hợp tác làm ăn.

Người tuổi Sửu buôn bán có tài, có tâm nên công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, lợi nhuận tăng lên từng ngày. Làm việc chăm chỉ, con giáp tuổi Sửu thu tiền về đầy túi, có cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 15/10/2023, tuổi Dần gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh, công việc phát triển hanh thông. Điều này nhờ rất nhiều vào những mối quan hệ của bản mệnh, chúc mừng vì bản mệnh có được những người bạn, đối tác tốt khi cùng hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi.

Tài chính trong ngày này không có gì phải lo lắng. Công việc suôn sẻ bảo đảm thu nhập ổn định. Tiền bạc dư dả nhưng không nên vì thế mà tiêu pha bừa bãi, có vẻ như đôi khi bản mệnh dễ sa đà vào việc mua sắm quá nhiều. Đã đến lúc con giáp này cần tiết kiệm một khoản cho tương lai.

Tuy nhiên, trong ngày sẽ có những mâu thuẫn về chuyện tình cảm giữa tuổi Dần và nửa kia. Thay vì làm tổn thương nửa kia và đưa ra những quyết định sai lầm khiến tình cảm bị rạn nứt, bản mệnh nên cố gắng giữ bình tĩnh và nhún nhường người mình yêu hơn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.