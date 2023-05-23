Đúng 6h sáng mai (23/5/2023): 3 con giáp XUI XẺO bủa vây, làm gì cũng dở dang, cẩn thận tai ương

Tuần này, vận trình tổng thể của tuổi Hợi gặp áp lực và khó khăn trong công việc vào ngày thứ Ba. Riêng thứ Tư và Chủ Nhật là ngày vượng nhất của bạn khi liên tục nhận được nhiều tin vui trên con đường phát triển sự nghiệp và tài lộc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc đang trên đà giảm sút. Tiểu Hao tác động nên có khá nhiều khoản lặt vật “không tên” thường xuất hiện khiến cho con giáp này phải chi một khoản tiền không nhỏ. Hầu hết, chúng là việc ngoài kế hoạch nên bạn không để ý nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch chi tiêu của gia đình.

Công việc: Người tuổi Hợi có một khoảng thời gian làm việc lên bổng xuống trầm trong tuần này nên cần phải tự nhắc nhở bản thân “thắng không kiêu - bại không nản”. Dù đối diện với thất bại, bản mệnh cũng chớ nên bi quan mà hãy cẩn thận phân tích tình hình mới có thể có cơ hội lật ngược tình thế.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển vượng sắc. Người độc thân nhận được lời mời hẹn hò thú vị. Còn các cặp đôi tìm thấy được sự bình yên bên cạnh gia đình nên hãy tận hưởng khoảng thời gian êm đềm này. Đồng thời, bạn đắm mình vào việc nạp năng lượng, chuẩn bị chiến đấu cho tuần mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tháng mới nói rằng, chịu tác động của Xung Thái Tuế, thêm Âm Sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Tài vận trong tháng không được tốt do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại.

Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm người tâm đầu ý hợp, cứ để mặc mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi.

Sức khỏe của người tuổi Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do Nguyệt Lệnh lâm Mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp chông chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp báo hiệu người tuổi Dần không gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong ngày thứ 3 này. Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bạn vẫn chưa đổi lại thành công trong thời điểm này khi có vài kẻ tiểu nhân vẫn chưa có ý định buông tha bạn.

Điềm báo tử vi cho thấy, có người luôn ở trong bóng tối rình rập, muốn ám hại bạn, chỉ chờ bạn sơ sẩy là ra tay. Nhất là khi tiến hành những công việc liên quan đến giấy tờ sổ sách, Dần không nên lơ là, cẩu thả hay làm việc lười biếng vì cạnh tranh hiện nay rất gay gắt.

Đối với chuyện tình cảm, bạn đang cảm thấy chán nản vì sự hời hợt của đối phương và bạn cũng không có ý định “hâm nóng” tình hình hiện tại của mình. Có lẽ mọi chuyện đang dần trở nên nhạt nhẽo khi cả hai thiếu thời gian dành cho nhau.

Công việc: Tình yêu của người tuổi Dần đôi lúc bạn dùng cái tôi quá nhiều, làm đối phương cảm thấy áp lực.

Tình duyên: Người tuổi Dần đang cải thiện cách làm việc của bản thân, có nhiều cơ hội hợp tác cùng các đơn vị mới.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe của bản mệnh trong ngày không được ổn định cho lắm.

Tài chính: Tài lộc giảm sút, cần sử dụng tài chính đúng đắn.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.