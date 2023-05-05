Đúng 6h sáng mai, 06/05/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chọn gì trúng đó

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Phương diện tình cảm của Thân trong tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bạn bận ngập đầu ngập cổ bởi lượng công việc khổng lồ, nhưng nhờ biết cách thu xếp nên mọi thứ đều được xử lý đau vào đấy. Về tài chính, bạn có nhiều cơ hội làm giàu. Về tình cảm, người ấy sẽ luôn ở bên hỗ trợ khi cần, còn tuổi Thìn độc thân có khả năng tìm thấy người trong mộng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ với quý nhân. Đối phương có thể giới thiệu cho bạn những thời cơ hiếm có, vì thế hãy tin tưởng vào bản thân mình và chủ động nắm bắt, bạn hoàn toàn có khả năng gặt hái thành công.

Người làm ăn kinh doanh có thể nhân để ký kết hợp đồng với đối tác. Đôi bên tin tưởng và cùng hướng tới một mục tiêu chung, vì thế mà sẽ nhanh chóng thu tiền về đầy túi, tiêu xài rủng rỉnh mà không cần phải lo đến chuyện tốn kém.

Tuy nhiên, Hỏa vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ.

Giờ tốt: 17h - 19h

Màu sắc cát tường: Tím, đỏ

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm